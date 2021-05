Här är dyraste kvadratmeterpriset i Göteborg senaste månaden – vi har hela listan

En fastighet som såldes för 8,8 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Göteborgs stad under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 100 000 kronor.

Totalt registrerades 87 fastighetsförsäljningar i regionen senaste månaden, med ett snittpris på 6,9 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 9 miljoner, Älvsborg Fastigheten på Hälleflundregatan 71 i Göteborg har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 9 000 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 9. 8 miljoner, Älvsborg Nu har huset på Lokattsbacken 79 i Göteborg fått nya ägare. Huset byggdes 1998 och har en boyta på 102 kvadratmeter. 78 500 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 8 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. 8. 13,3 miljoner, Älvsborg I mars blev det nya ägare till huset på Silvergransgatan 7 i Göteborg. Per kvadratmeter blev priset 79 000 kronor. Huset är 168 kvadratmeter stort och byggdes 1966. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 13 300 000 kronor. 7. 29,3 miljoner, Askim Golfbanevägen 15 i Göteborg har fått nya ägare. Huset byggdes 2012 och har en boyta på 361 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 29 300 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 81 000 kronor. 6. 7,5 miljoner, Näset Fastigheten på adressen Tjuvdalsbacken 1 i Göteborg har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 94 000 kronor. Huset byggdes 1938 och har en boyta på 80 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 7,5 miljoner kronor. 5. 8,2 miljoner, Brämaregården Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Brantbacken 10B i Göteborg. Kvadratmeterpriset slutade på 95 000 kronor. Priset blev 8 160 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Byggår för huset är 1975 och boarean är 86 kvadratmeter. 4. 9,9 miljoner, Älvsborg Den 104 kvadratmeter stora villan på Hagens Stationsväg 46 i Göteborg har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 9 900 000 kronor, 95 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1939. 3. 9,4 miljoner, Örgryte Nu är försäljningen klar av huset på adressen Stora Gårda 11 i Göteborg. Kvadratmeterpriset blev 96 500 kronor. Priset blev 9 350 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i mars. Huset är byggt 1974 och har en boyta på 97 kvadratmeter. 2. 15,5 miljoner, Älvsborg Försäljningen av fastigheten på adressen Fortgatan 1 i Göteborg är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 97 000 kronor. Huset är 160 kvadratmeter stort och byggdes 1957. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 15 500 000 kronor. 1. 8,8 miljoner, Älvsborg Nitaregatan 11 i Göteborg såldes i mars och köpesumman blev 8 800 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 100 000 kronor. Byggår för huset är 1929 och boarean är 88 kvadratmeter.