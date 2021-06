Här betalar de 63 056 kronor per kvadrat i Göteborg

En fastighet som såldes för 11,4 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Göteborgs stad under förra veckan. Priset per kvadrat blev 63 056 kronor.

Totalt registrerades 17 fastighetsförsäljningar i Göteborgs stad senaste veckan, med ett snittpris på 6,7 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Dyrast per kvadratmeter i Göteborg 7. 47 kronor per kvadrat, Näset Hammarvägen 210 i Göteborg såldes i veckan och köpesumman blev 6 175 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 47 500 kronor. Byggår för huset är 1975 och boarean är 130 kvadratmeter. 6. 50 kronor per kvadrat, Johanneberg Den 223 kvadratmeter stora villan på Framnäsgatan 23 i Göteborg har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i maj och köpesumman blev 11 300 000 kronor, 50 673 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1932. 5. 56 kronor per kvadrat, Älvsborg Fastigheten på Dingegatan 3A i Göteborg har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset blev 56 213 kronor. Priset för hela huset blev 9 500 000 kronor. Huset är byggt 1968 och har en boyta på 169 kvadratmeter. 4. 60 kronor per kvadrat, Lundby Korsklevegatan 46 i Göteborg har fått ny ägare. Huset byggdes 1946 och har en boyta på 73 kvadratmeter. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 4 440 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 60 822 kronor. 3. 61 kronor per kvadrat, Björkekärr Fastigheten på adressen Långefjällsgatan 3G i Göteborg har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 61 111 kronor. Huset byggdes 1961 och har en boyta på 99 kvadratmeter. Köpet blev klart i maj och priset blev 6,1 miljoner kronor. 2. 62 kronor per kvadrat, Askim Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Kedjestigen 8 i Göteborg. Kvadratmeterpriset slutade på 62 171 kronor. Priset blev 9 450 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Byggår för huset är 1967 och boarean är 152 kvadratmeter. 1. 63 kronor per kvadrat, Kungsladugård I veckan blev det nya ägare till huset på Slottsskogsgatan 87 i Göteborg. Per kvadratmeter blev priset 63 056 kronor. Huset är 180 kvadratmeter stort och byggdes 1929. Ägarbytet gjordes i maj och priset blev 11 350 000 kronor. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 7 juni 2021–13 juni 2021 i Göteborgs stad.