Hela listan: Här är huset som är dyrast per kvadrat i Göteborg under

Totalt registrerades åtta fastighetsförsäljningar i regionen förra veckan, med ett snittpris på 7,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 11,3 miljoner, Härlanda Fastigheten på Norströmsgatan 11 i Göteborg har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 11 300 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 4. 7,8 miljoner, Askim Försäljningen av fastigheten på adressen Hovås Mullbärsgång 3 i Göteborg är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 54 000 kronor. Huset är 145 kvadratmeter stort och byggdes 2007. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 7 800 000 kronor. 3. 11,5 miljoner, Älvsborg I veckan blev det nya ägare till huset på Grangatan 11 i Göteborg. Per kvadratmeter blev priset 61 500 kronor. Huset är 187 kvadratmeter stort och byggdes 1927. Ägarbytet gjordes i april och priset blev 11 500 000 kronor. 2. 10 miljoner, Älvsborg Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Lyrfågelgatan 16 i Göteborg. Kvadratmeterpriset slutade på 63 500 kronor. Priset blev 10 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Byggår för huset är 1997 och boarean är 158 kvadratmeter. 1. 5,2 miljoner, Backa Fastigheten på adressen Björkrisvägen 40 i Göteborg har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 79 000 kronor. Huset byggdes 1950 och har en boyta på 66 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 5,2 miljoner kronor.