De får betala mest per kvadratmeter i Göteborg senaste månaden

En fastighet som såldes för 5 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Göteborgs stad under under maj månad. Priset per kvadrat blev 110 000 kronor.

Totalt registrerades 106 fastighetsförsäljningar i Göteborgs stad i maj, med ett snittpris på 7,6 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under maj månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Dyrast per kvadratmeter i Göteborg 10. 83 500 kronor per kvadrat, Örgryte Daltorpsgatan 36 i Göteborg såldes i april och köpesumman blev 9 175 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 83 500 kronor. Byggår för huset är 1946 och boarean är 110 kvadratmeter. 9. 88 000 kronor per kvadrat, Örgryte Nu har huset på Margretelundsgatan 31 i Göteborg fått nya ägare. Huset byggdes 1924 och har en boyta på 137 kvadratmeter. 88 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 12 025 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 8. 88 500 kronor per kvadrat, Askim I maj blev det nya ägare till huset på Granlidsvägen 7 i Göteborg. Per kvadratmeter blev priset 88 500 kronor. Huset är 115 kvadratmeter stort och byggdes 1930. Ägarbytet gjordes i maj och priset blev 10 200 000 kronor. 7. 89 500 kronor per kvadrat, Älvsborg Norra Fiskebäcksvägen 97 i Göteborg har fått nya ägare. Huset byggdes 1987 och har en boyta på 96 kvadratmeter. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 8 600 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 89 500 kronor. 6. 91 000 kronor per kvadrat, Älvsborg Fastigheten på Saltholmsgatan 18B i Göteborg har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 14 500 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 5. 95 500 kronor per kvadrat, Älvsborg Fastigheten på adressen Lilla Skogsrydsgatan 3 i Göteborg har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 95 500 kronor. Huset byggdes 1925 och har en boyta på 138 kvadratmeter. Köpet blev klart i maj och priset blev 13,2 miljoner kronor. 4. 100 000 kronor per kvadrat, Örgryte Försäljningen av fastigheten på adressen Örgryte Stomgata 103 i Göteborg är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 100 000 kronor. Huset är 100 kvadratmeter stort och byggdes 1944. Ägarbytet blev klart i maj och priset blev 10 000 000 kronor. 3. 105 500 kronor per kvadrat, Annedal Den 110 kvadratmeter stora villan på Skjutbanegatan 2B i Göteborg har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 11 600 000 kronor, 105 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1920. 2. 105 000 kronor per kvadrat, Askim Nu är försäljningen klar av huset på adressen Trollåsvägen 4A i Göteborg. Kvadratmeterpriset blev 105 000 kronor. Priset blev 8 200 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 1940 och har en boyta på 78 kvadratmeter. 1. 110 000 kronor per kvadrat, Nylöse Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Koltrastvägen 3 i Göteborg. Kvadratmeterpriset slutade på 110 000 kronor. Priset blev 4 950 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Byggår för huset är 1937 och boarean är 45 kvadratmeter. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 1 maj 2021–31 maj 2021 i Göteborgs stad.