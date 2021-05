Se hela listan: Huset som är dyrast per kvadrat i Halmstads kommun

En fastighet som såldes för 4,1 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Halmstads kommun under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 57 000 kronor.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/bostad/halmstad/960338-se-hela-listan-huset-som-ar-dyrast-per-kvadrat-i-halmstads-kommun Kopiera länken Totalt registrerades tio fastighetsförsäljningar i kommunen förra veckan, med ett snittpris på 4,1 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 6 miljoner, Söndrum Försäljningen av fastigheten på adressen Onsjö Backe 421 i Halmstad är klar. Per kvadratmeter blev priset 35 500 kronor. Huset är 168 kvadratmeter stort och byggdes 2006. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 6 000 000 kronor. 4. 5,4 miljoner, Harplinge Fastigheten på adressen Brinkens Väg 2A i Gullbrandstorp har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 35 500 kronor. Huset byggdes 2004 och har en boyta på 151 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 5,4 miljoner kronor. 3. 4,7 miljoner, Böljan Andrégatan 16 i Halmstad såldes i veckan och köpesumman blev 4 700 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 36 000 kronor. Byggår för huset är 1940 och boarean är 130 kvadratmeter. 2. 6,8 miljoner, Harplinge Stenhuggarevägen 32 i Haverdal har fått nya ägare. Huset byggdes 1950 och har en boyta på 156 kvadratmeter. Affären blev klar i mars och köpesumman blev 6 750 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 43 500 kronor. 1. 4,1 miljoner, Harplinge Fastigheten på Vilshärads Solrosväg 16 i Villshärad har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 4 050 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter.