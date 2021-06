Här betalar de 150 000 kronor per kvadrat i Halmstads kommun

En fastighet som såldes för 12,3 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Halmstads kommun under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 150 000 kronor.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/bostad/halmstad/962978-har-betalar-de-150000-kronor-per-kvadrat-i-halmstads-kommun Kopiera länken Totalt registrerades tolv fastighetsförsäljningar i Halmstads kommun förra veckan, med ett snittpris på 4,5 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Dyrast per kvadratmeter i Halmstad 5. 42 kronor per kvadrat, Harplinge Månadsgatan 3 i Villshärad såldes i veckan och köpesumman blev 3 975 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 42 287 kronor. Byggår för huset är 1967 och boarean är 94 kvadratmeter. 4. 43 kronor per kvadrat, Aktuarien Försäljningen av fastigheten på adressen Yxenvägen 5 i Halmstad är klar. Per kvadratmeter blev priset 43 700 kronor. Huset är 150 kvadratmeter stort och byggdes 1970. Ägarbytet blev klart i maj och priset blev 6 555 000 kronor. 3. 55 kronor per kvadrat, Harplinge Försäljningen är klar av huset på adressen Dammvägen 5 i Gullbrandstorp. Kvadratmeterpriset blev 55 556 kronor. Priset blev 2 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset är byggt 1929 och har en boyta på 45 kvadratmeter. 2. 56 kronor per kvadrat, Söndrum Fastigheten på adressen Vilshärads Hagelväg 10 i Villshärad har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 56 693 kronor. Huset byggdes 1959 och har en boyta på 127 kvadratmeter. Köpet blev klart i mars och priset blev 7,2 miljoner kronor. 1. 150 kronor per kvadrat, Söndrum Den 82 kvadratmeter stora villan på Sandstigen 3 i Halmstad har blivit såld. Ägarskiftet blev klart i maj och köpesumman blev 12 300 000 kronor, 150 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1952. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 31 maj 2021–6 juni 2021 i Halmstads kommun.