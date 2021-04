Här är dyraste kvadratmeterpriset i Helsingborg senaste månaden – vi har hela listan Magnus Erikssons Gata 3



En fastighet som såldes för 9,1 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Helsingborgs stad under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 76 000 kronor.