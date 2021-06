Hela listan: Här är huset som är dyrast per kvadrat i Helsingborg under

En fastighet som såldes för 21,5 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Helsingborgs stad under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 65 500 kronor.

Totalt registrerades nio fastighetsförsäljningar i Helsingborgs stad förra veckan, med ett snittpris på sju miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Dyrast per kvadratmeter i Helsingborg 5. 45 500 kronor per kvadrat, Renen Försäljningen är klar av huset på adressen Falsterbogatan 4 i Helsingborg. Kvadratmeterpriset blev 45 500 kronor. Priset blev 5 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. 4. 51 500 kronor per kvadrat, Raus Försäljningen av fastigheten på adressen Orkestergatan 13 i Helsingborg är klar. Per kvadratmeter blev priset 51 500 kronor. Huset är 114 kvadratmeter stort och byggdes 1964. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 5 895 000 kronor. 3. 55 000 kronor per kvadrat, Gladan Fastigheten på adressen Olympiavägen 12 i Helsingborg har fått nya ägare. Köpet blev klart i maj och priset blev 6,7 miljoner kronor. 2. 60 500 kronor per kvadrat, Raus I veckan blev det nya ägare till huset på Järngatan 8 i Helsingborg. Per kvadratmeter blev priset 60 500 kronor. Huset är 63 kvadratmeter stort och byggdes 1927. Ägarbytet gjordes i maj och priset blev 3 820 000 kronor. 1. 65 500 kronor per kvadrat, Vårlöken Johan Banérs Gata 21 i Helsingborg har fått nya ägare. Huset byggdes 1968 och har en boyta på 328 kvadratmeter. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 21 500 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 65 500 kronor. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 31 maj 2021–6 juni 2021 i Helsingborgs stad.