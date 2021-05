Prislappen för dyraste kvadraten i Helsingborg senaste månaden: 64 000 kronor

En fastighet som såldes för 8,2 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Helsingborgs stad under senaste månaden. Priset per kvadrat blev 64 000 kronor.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/bostad/helsingborg/959580-prislappen-for-dyraste-kvadraten-i-helsingborg-senaste-manaden-64000-kronor Kopiera länken Totalt registrerades 26 fastighetsförsäljningar i regionen senaste månaden, med ett snittpris på 5,1 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades senaste månaden, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 10. 6,4 miljoner, Syret Nu är försäljningen klar av huset på adressen Pilfinksgatan 19 i Helsingborg. Kvadratmeterpriset blev 36 500 kronor. Priset blev 6 350 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Huset är byggt 2002 och har en boyta på 174 kvadratmeter. 9. 5,6 miljoner, Havren Nu har huset på Carl Öhrns Gata 9 i Helsingborg fått nya ägare. Priset blev 5 600 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. 8. 5,7 miljoner, Raus Försäljningen av fastigheten på adressen Källgatan 12 i Helsingborg är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 38 500 kronor. Huset är 147 kvadratmeter stort och byggdes 1930. Ägarbytet blev klart i mars och priset blev 5 650 000 kronor. 7. 6,5 miljoner, Salvian I mars blev det nya ägare till huset på Sparvhöksgatan 18 i Helsingborg. Per kvadratmeter blev priset 39 000 kronor. Huset är 166 kvadratmeter stort och byggdes 2007. Ägarbytet gjordes i mars och priset blev 6 500 000 kronor. 6. 5,3 miljoner, Solfångaren Grönfinksgatan 40 i Helsingborg såldes i april och köpesumman blev 5 300 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 41 000 kronor. Byggår för huset är 2016 och boarean är 130 kvadratmeter. 5. 5,2 miljoner, Raus Den 126 kvadratmeter stora villan på Birkagatan 39 i Helsingborg har nu blivit såld. Ägarskiftet blev klart i april och köpesumman blev 5 200 000 kronor, 41 500 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 1968. 4. 4,5 miljoner, Alma Fastigheten på adressen Guldsmedsgatan 33 i Helsingborg har fått ny ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 49 500 kronor. Huset byggdes 1917 och har en boyta på 90 kvadratmeter. Köpet blev klart i februari och priset blev 4,5 miljoner kronor. 3. 7,5 miljoner, Murgrönan Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Karl X Gustavs Gata 94 i Helsingborg. Kvadratmeterpriset slutade på 51 000 kronor. Priset blev 7 500 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Byggår för huset är 1982 och boarean är 147 kvadratmeter. 2. 8,3 miljoner, Raus Fastigheten på Rååvägen 22 i Helsingborg har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 8 300 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 1. 8,2 miljoner, Raus Skepparegatan 2 i Helsingborg har fått nya ägare. Huset byggdes 1911 och har en boyta på 128 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 8 200 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 64 000 kronor.