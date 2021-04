Här är huset som toppar listan – har dyraste kvadratmetern i Karlstad Älvgatan 65



En fastighet som såldes för 4,6 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Karlstads kommun under de senaste tre veckorna. Priset per kvadrat blev 39 000 kronor.