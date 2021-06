Hela listan: Här är huset som är dyrast per kvadrat i Karlstad under senaste månaden

En fastighet som såldes för 5,9 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Karlstads kommun under i maj. Priset per kvadrat blev 45 500 kronor.

Totalt registrerades 16 fastighetsförsäljningar i Karlstads kommun under maj månad, med ett snittpris på 3,7 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades under maj månad, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. Dyrast per kvadratmeter i Karlstad 7. 27 000 kronor per kvadrat, Västerstrand Fastigheten på adressen Lill Ingmars Väg 2 i Karlstad har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 27 000 kronor. Huset byggdes 1978 och har en boyta på 116 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 3,2 miljoner kronor. 6. 28 000 kronor per kvadrat, Västerstrand Fastigheten på Vittrans Väg 1 i Karlstad har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 4 050 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 5. 29 000 kronor per kvadrat, Norrstrand Försäljningen av fastigheten på adressen Hjortvägen 14 i Karlstad är nu klar. Per kvadratmeter blev priset 29 000 kronor. Huset är 112 kvadratmeter stort och byggdes 1962. Ägarbytet blev klart i april och priset blev 3 220 000 kronor. 4. 30 000 kronor per kvadrat, Grava Nu har huset på Södra Järpetan 416 i Karlstad fått nya ägare. Huset byggdes 1996 och har en boyta på 167 kvadratmeter. 30 000 blev priset per kvadratmeter för villan. Priset blev 5 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. 3. 32 000 kronor per kvadrat, Västerstrand Kapten Ugglas Väg 11 i Karlstad har fått nya ägare. Huset byggdes 1977 och har en boyta på 108 kvadratmeter. Affären blev klar i maj och köpesumman blev 3 450 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 32 000 kronor. 2. 31 000 kronor per kvadrat, Västerstrand Nu är försäljningen klar av huset på adressen Romstadsvägen 45 i Karlstad. Kvadratmeterpriset blev 31 000 kronor. Priset blev 6 000 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i maj. Huset är byggt 1976 och har en boyta på 193 kvadratmeter. 1. 45 500 kronor per kvadrat, Västerstrand Nu är det klart med försäljningen av huset på adressen Västra Gustavsbergsvägen 10 i Karlstad. Kvadratmeterpriset slutade på 45 500 kronor. Priset blev 5 900 000 kronor och de nya ägarna tog över huset i april. Byggår för huset är 1927 och boarean är 130 kvadratmeter. Texten baseras på data från Lantmäteriet och visar husförsäljningar som registrerades hos myndigheten under perioden 1 maj 2021–31 maj 2021 i Karlstads kommun.