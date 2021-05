Här är huset som toppar listan – har dyraste kvadratmetern i Södertälje

En fastighet som såldes för 3,7 miljoner kronor toppar listan över de dyraste fastighetsförsäljningarna per kvadratmeter i Södertälje kommun under senaste veckan. Priset per kvadrat blev 65 000 kronor.

Totalt registrerades sju fastighetsförsäljningar i kommunen förra veckan, med ett snittpris på 3,9 miljoner. Försäljningarna i listan nedan gäller för fastighetsförsäljningar där lagfarten upprättades förra veckan, även om fastigheten kan ha sålts tidigare. 5. 2,9 miljoner, Hölö Den 108 kvadratmeter stora villan på Norrvrå 2B i Södertälje har blivit såld. Ägarskiftet blev klart i mars och köpesumman blev 2 900 000 kronor, 27 000 kronor per kvadratmeter. Husets byggår är 2018. 4. 3,6 miljoner, Västertälje Ägostigen 10 i Södertälje har fått nya ägare. Huset byggdes 1971 och har en boyta på 119 kvadratmeter. Affären blev klar i april och köpesumman blev 3 600 000 kronor. Det gör kvadratmeterpriset till 30 500 kronor. 3. 5,1 miljoner, Östertälje Fastigheten på Jakob Borgmästares Väg 48 i Södertälje har fått nya ägare. Priset per kvadratmeter är 106 500 kronor. Priset för hela huset blev 5 110 000 kronor. Husets byggår är 1935 och det har en boyta på 71 kvadratmeter. 2. 3,2 miljoner, Vårdinge Fastigheten på adressen Alpvägen 5 i Mölnbo har fått nya ägare. Kvadratmeterpriset för fastigheten blev 44 500 kronor. Huset byggdes 1940 och har en boyta på 72 kvadratmeter. Köpet blev klart i april och priset blev 3,2 miljoner kronor. 1. 3,7 miljoner, Enhörna Varneby 34 i Södertälje såldes i veckan och köpesumman blev 3 700 000 kronor. Kvadratmeterpriset landar därmed på 65 000 kronor. Byggår för huset är 1964 och boarean är 57 kvadratmeter.