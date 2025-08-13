BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

BankID bekräftar att de håller på att stänga ner appen för en särskild skara Android-användare.

Hela 99,9 procent av den svenska befolkningen i åldern 18 till 67 använder sig av BankID, enligt företaget själva. Det är inte så konstigt. Tjänsten är helt nödvändig för att identifiera sig digitalt och komma åt bankkonton, göra betalningar samt skriva under avtal.

Appen Mobilt BankID finns för både iOS och Android, i såväl nya versioner som äldre. Den äldsta iOS-versionen där BankID fortfarande fungerar är iOS 15, som lanserades så sent som 2021.

Den äldsta Android-versionen är å sin sida Android 8, som lanserades redan under hösten 2017, för snart åtta år sedan. Trots det fungerar alltså BankID på mobiler som drivs av Android 8 – men inte länge till. Nu bekräftar nämligen BankID att stödet för operativsystemet är på väg att försvinna.

LÄS MER: Kunderna flockas på Normal efter att oväntad vara släpps

Operativsystem ses över regelbundet

Annons

I ett mejl till Nyheter24 skriver Charlotte Pataky, pressansvarig på BankID, att äldre operativsystem hela tiden ses över om de är tillräckligt säkra och att de kan stödja de funktioner som behövs för en säker e-legitimation.

"BankID stödjer ju så klart alla operativsystem som får säkerhetsuppdateringar, men när det gäller äldre operativ som till exempel Android 8 så behöver vi kontinuerligt göra bedömningar på om vi kan fortsätta att stödja dessa äldre telefoner", skriver hon och tillägger:

"I ena vågskålen så ligger säkerheten och väger tungt, i den andra så har vi hållbarhetsaspekten och den ekonomiska aspekten för våra användare som kan tvingas att köpa nya telefoner."

Android 8 avvecklas

Annons

MitID, motsvarande tjänst i Danmark, slutar från och med i dag att stödja Android 9. Samtidigt fungerar BankID fortfarande på Android 8, två äldre versioner än den danska motsvarigheten.

Charlotte Pataky på BankID bekräftar emellertid att stödet för det snart åtta år gamla operativsystemet nu till slut håller på att avvecklas.

"Vi har påbörjat en stegvis avveckling av Android 8 och vi kommer att skicka löpande information till berörda användare framöver."