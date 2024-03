Både iphones och androidtelefoner kan drabbas av skadlig programvara. Och om den inte upptäcks i tid kan den både sega ner telefonen, och leta reda på känslig data som du inte alls vill dela med dig av.

Och det gäller i allra högsta grad den gamla telefonen från jobbet som du gett till dina barn.

Är iphone säkrare?

Det finns en gammal devis som beskriver androidtelefoner som vanskligare än Apples motsvarighet. Men det är en sanning med modifikation.

Androidtelefoner är mer utsatta eftersom de är populärare – vilket gör att fler hackargrupper är inriktade på att knäcka dem.

Apples slutna källkod gör dem något svårare att knäcka för hackare, men det gör det också svårare för andra användare att rapportera fel och sårbarheter.

Enligt en undersökning som gjorts av välsinnade hackare som anlitas av myndigheter, exempelvis för att hacka sig in i misstänkta brottslingars mobiler, datorer och surfplattor, var faktiskt iphones lättare att ta sig in i.

Det skriver bland annat Techtarget.

Är din mobil utsatt för hackarnas sluga knep



Malware riktat mot barn

Företag diskuterar om vad som är säkrast för personalen att använda, och sanningen är att både iphones och androidtelefoner är utsatta.



Även detta har Techtarget skrivit om.

Dessutom riskerar man att få mobiler och surfplattor med redan förinstallerad malware om man köper en produkt som är riktad till barn.

Det varnade amerikanska internetstiftelsen EFF för tidigare i år.

Mobil äldre än fem till åtta år? Se upp!

Det finns därför anledning att vara försiktig med de telefoner du ger dina barn. Din gamla jobbtelefon kan mycket väl vara utdaterad och inte längre omfattas av de stora företagens säkerhetsuppdateringar.

Det gör dem till sårbara för hackares angrepp.

Hackarnas sluga knep – bakdörren

Dessutom laddar barn ofta ner nya appar. De genomgår naturligtvis säkerhetskontroller innan de når Apple Store och Play. Men det visade sig i veckan att sluga hackare laddar upp "rena" program på appbutikerna, fria från så kallad malware, eller illasinnad programvara.

Men det hindrar inte hackare från att fylla dina appar med malware via en bakdörr. De illasinnade koderna skickas in i apparna via uppdateringar som kringgår säkerhetskontrollerna.

Om mobilen inte omfattas av säkerhetsuppdateringarna, exempelvis om mobilen är äldre än fem till åtta år, blir det ännu lättare att komma åt mobilen.

28 procent av Apple-användarna utsatta

Apple uppdaterar säkerheten för mobiler som är upp till åtta år gamla, skriver Wall Street Journal.

Enligt Apples egna siffror har 72 procent av iphoneanvändarna uppgraderat sina telefoners operativsystem till iOS 15.

Det finns nyare iOS än så, men att 28 procent av användarna har äldre operativsystem än så är illavarslande, menar experter.

Samsung och andra androidmobiler

Samsung uppdaterar säkerheten i åtminstone fem år, andra androidtillverkare upp till sju år.

Men om din gamla jobbtelefon är äldre än så kan du fortfarande ge den till ditt barn – men då är det klokt att investera i ett bra antivirusskydd.

Det gäller inte bara att hindra hackare – man vill troligen också hindra material som är olämpligt för barn att nå de små öronen och ögonen.

Experten: Kritiska sårbarheter

Och att använda gamla mobiler som inte får säkerhetsuppdateringar kan vara oklokt över lag, varnar Christoph Hebeisen som är vd på cybersäkerhetsbolaget Lookout:

– Vi ser det inte som säkert att använda mobiler som inte får säkerhetsuppdateringar. Kritiska sårbarheter offentliggörs med några veckors mellanrum, och när ett system inte uppdateras så blir användarna föremål för utnyttjande av okända sårbarheter, sade han i ett uttalande.

Inte bara barnet – föräldrarnas företag är i fara

Enligt en artikel i Kaspersky angriper hackare barn för att komma åt föräldrarnas konton, men även för att få till känslig data som kan hjälpa dem att nästla sig in på föräldrarnas arbetsplatser och företag.

Genom att angripa barnets svaga säkerhet, på exempelvis Fortnitekontot på mobilen, kan hackarna hitta sin väg in i företaget via barnets föräldrar och deras epostkonton, bankkonton och sociala medier som kan vara kopplade till barnets telefon.

