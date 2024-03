Varning: Fräcka inkasso-bedragarnas våg av bluff-sms: "Nedringda"

Inkassobranschens vd Fredrik Engström varnar nu de svenska hushållen för inkasso-bedrägerier.

– Våra medlemsföretag har blivit nedringda av kunder som blivit utsatta, säger Fredrik Engström till Nyheter24.

MISSA INTE: Rekord-återbäring i deklarationen: 77 extra miljarder i ränta

Sms, telefonsamtal och mejl

Det är både i sms, telefonsamtal och mejl som riktas mot svenska hushåll och företag, med begäran om olika stora summor för skulder som inte finns på riktigt, berättar han. Som avsändare anges stora bolag inom branschen som Svea Inkasso, Alektum, PayEx, Sergel Kredittjänster och Visma.

– Det är ett omfattande problem och alla som får bluffakturorna hör inte av sig till oss. Mörkertalet är stort, får man anta. Och vi förlorar stort på att förtroendet krymper för branschen, säger Fredrik Engström.

Inkassos varning: "Uppmanar allmänheten att vara försiktig"

Skatteverket har liknande problem

Problemet har ökat över tid. Flera myndigheter och andra stora aktörer har drabbats av liknande problem.

Skatteverket gick i februari ut med en varning för stora bekymmer med bluff-sms som handlade om deklarationen. Men länken i sms:et går till bedragarnas fejkade hemsida, där brottsoffret luras att ge bort känslig information.

Har du fått detta sms? Nu varnar Skatteverket för bluffen

Bluff-vågen fortsätter

Även inkassobranschen har tidigare slagit larm. Det har Nyheter24 rapporterat om tidigare, exempelvis i januari då en våg av bluff-sms och mejl skickades ut till intet ont anande svenskar.

– Det är ett växande problem och det är inte isolerat till enskilda företag, säger Fredrik Engström.

Han varnar mottagarna för att se upp.

– Om du blir kontaktad av inkassoföretag så ska du så klart fundera på om det är något som du köpt. De försöker också ofta få dig att skicka pengar via swish, säger Fredrik Engström.

Utsatta hotas via Swish och barnens onlinespel

Förvillande lika riktig inkasso

Ofta innehåller sms och mejl en länk till en falsk hemsida som är gjord för att se ut exakt som ett riktigt inkassoföretag.

– De kopierar ofta allt från typsnitt och logotyp till bilder. Det kan vara förvillande lika, säger Fredrik Engström.

Man ska inte klicka på länkar i sms eller mejl som man misstänker kommer från en opålitlig källa.

"Klicka inte på länken"

Istället kan man ringa upp inkassoföretaget som sms:et eller mejlet utger sig att komma ifrån, eller gå in på bolagets hemsida via sin egen webbläsare. Väl inne på den riktiga hemsidan kan man ofta logga in och se om man har ett skuldsaldo.

Har man inte det är det troligen en bedragare som ligger bakom.

Gör ni i branschen tillräckligt för att stoppa bedragarna?

– Vi har en löpande dialog med polisen om det här problemet. Vi har inget att vinna på att det här problemet breder ut sig.

Inkassobranschen gör nu ett samlat krafttag för att informera allmänheten om problemet. Bland annat sammarbetar man med bankerna för att sprida tipssidan Svårlurad, där du kan få råd och rön om hur du undviker att bli bedragen.

Läs mer om bedragarnas bluff-sms och mejl:

Har du fått detta sms? Nu varnar Skatteverket för bluffen



Försäkringsbolagets skarpa varning till kunderna: ”Bluff”

Här kan du läsa Skatteverkets information om nätbedrägerier.



Rädd för bedrägerier? Så tar du bort dina uppgifter från nätet

Storbanken varnar kunderna: "Tar kontroll över dina konton"