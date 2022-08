Ilska mot Kenza efter hånfulla videon: "Jag är chockad"

Det är i sin senaste vlogg som Kenza Zouiten Subosic, 31, låter följarna hänga med när hon och maken Aleks besöker hans släktingar i Niksic, Montenegro.

I vloggen visar Aleks kusin upp grisar som ska slaktas. En av grisarna heter Sulayman, vilket är ett muslimskt namn.

Att en gris är döpt till det namnet, som även är namnet på en stor muslimsk profet, har nu skapat starka reaktioner, något som Influensnytt var först med att rapportera om.

I kommentarsfältet under Kenzas vlogg har ett par följare påpekat det hela.

"Heter grisen Sulayman? Jag är chockad. Det är en muslimsk profets namn"

"Det är inte roligt. Det är sorgligt".

Kenza med maken Aleks. Bildkälla: Stella Pictures.

Kenza ber om ursäkt efter grisvideon

Kenza har nu redigerat bort den kritiserade delen i vloggen, och i kommentarsfältet på Youtube gick hon ut med en ursäkt.

"Jag reagerade inte på vad som sades runt mig när jag gick igenom alla videos. Jag ber verkligen om ursäkt om någon tog illa vid sig och jag har tagit bort den delen", skriver Kenza.

En person var då snabb med att kommentera: "OM NÅGON blev offended? Vi säger att du lägger upp en video på tyskar som hånar judar – skulle du skriva IF ANYONE WAS OFFENDED. Otroligt nonchalant! Man förväntade sig väl kanske lite mer av dig eller dvs din man som faktiskt kan serbiska och hör vad som sägs när du vloggar."

Kenza svarade då direkt: "Du har HELT rätt och jag borde varit mer uppmärksam och lyssnat mer noga, ber verkligen om ursäkt det var absolut inte min mening att någon skulle bli sårad."