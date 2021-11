Följarna rasar på Kenza efter detaljen i bilden: "Snälla lugna ner er"

Kenza Zouiten Subosic, 30, lever familjelivets glada dagar tillsammans med maken Aleks och barnen Nikola och Danilo. Paret har nyligen köpt en lägenhet i Vasastan som de nu ska förvandla till sitt drömhem.

Men vägen har inte varit spikrak för influencermamman. Som 26-åring fick hon nämligen reda på att hon hade börjat kliva in i klimakteriet.

"Efter utredning på IVF-kliniken visade det sig vara värre än vad vi hade kunnat tänka oss. Jag närmar mig klimakteriet. 26 år gammal fick jag höra att mina ägg snart är slut och att vi kanske behöver fundera på äggdonation", berättade Kenza då.

Kampen blev lång och utdragen, men mot alla odds och efter otaliga IVF-försök och hormonbehandlingar blev hon gravid och födde Nikola juni 2019. Och som att det inte var nog med det så blev hon gravid igen och födde två år senare sonen Danilo.

Kenza delar dagligen med sig av sin vardag på Instagram där hon bland annat pratar om livet som småbarnsmamma.

Då och då håller hon frågestund som alltid engagerar hennes följare ordentligt – inte minst denna gång. And not in a good way.

Kenza:"Snälla lugna er"

Mitt i en Instagramstory innehållandes lunch och häng med barnen publicerade Kenza en bild på en klädd gran. Till bilden skrev hon "Dekorerar julgranen". Men detta märkte hon att hon snabbt fick äta upp.







"Pyntade granen idag", skrev Kenza på första bilden. Bildkälla: kenzas

Hon fick sedan förklara för sina följare att det hela var ett skämt. Men de gav sig inte där. Bildkälla: kenzas

Hennes inkorg svämmade nämligen över av arga DM:s då folk ansåg att det var skandal att klä granen så här tidigt på året.

Vilket Kenza höll med om – men ingen hade då förstått att hon skämtade.

Som det kan bli...