Pontus Rasmusson utsatt för attack: "Vi fick personen på kamera"

Den tidigare Youtube-personligheten, barnidolen och TikTok-kändisen Pontus Rasmusson, 24, har utsatts för en attack i sitt hem i Småland.

Pontus bor tillsammans med sina mamma Carina och pappa Patrik i ett hus i Växjö, och under nyårsafton sprängdes familjens brevlåda.

På TikTok har ett klipp spridits som visar uppståndelse mellan Pontus mamma och en granne som ser ut att vara i bråk med varandra.

Pontus Rasmusson: "Vi har polisanmält"

"Vår brevlåda sprängdes på nyårsafton och vi fick personen som gjorde det på kamera. Händelsen är polisanmäld", skriver Pontus Rasmusson till Cluee News.

Pontus skriver vidare att en granne hade dykt upp hemma hos familjen och ryckt i deras dörr.

"Mina föräldrar blev arga för att det är inte första gången som grannen gått in på vår tomt och agerat hotfullt. Plus att de var upprörda över brevlådan som sprängdes under kvällen", skrev Pontus vidare till Cluee News.

Skandalerna kring Pontus Rasmusson

Pontus Rasmusson drev länge en populär kanal på Youtube och var en stor favorit hos den yngre publiken. Men efter Svenska Dagbladets granskning av Rasmusson fick YouTube upp ögonen för en del av Rasmussons material som inte rimmade med YouTubes riktlinjer, som förbjuder innehåll som sexualiserar barn. I en del av Rasmussons klipp har ämnen som incest och våldtäkt tagits upp.

YouTube valde att stänga ner Rasmussons kanaler.

I en intervju med Lilla Aktuellt kommenterade Rasmusson skriverierna om honom, och han menade att han är en "flörtig person".

– Jag skulle ju aldrig bli tillsammans med ett barn. Men dessa barn kan ju växa upp och kanske då vilja bli tillsammans med mig, sa Pontus Rasmusson i den uppmärksammade intervjun i Lilla Aktuellt.

Efter Svenska Dagbladets granskning bröt flera samarbetspartners med Rasmusson. Granskningen visade även att flera barnfamiljer fått skyhöga telefonräkningar då barn ringt till ett betalnummer för att få vara med i Pontus livesändningar på TikTok.

Vad barnen inte hade vetat var att varje samtal kostade 9,90. En trebarnsmamma i Småland fick en telefonräkning på över 10 000 kronor. Detta då hennes dotter hade ringt 1000 gånger till Pontus.

Utöver detta så har det den senaste tiden skrivits om att Pontus Rasmusson ska ha ljugit om att ha skänkt pengar till Barncancerfonden.



På Rasmussons hemsida stod det att läsa att pengar skulle skänkas till Barncancerfonden – pengar som Barncancerfonden aldrig sett skymten av, något som Svenska Dagbladet avslöjade.