Kristin Kaspersen visar Lasse Berghagens fina sms

Lasse Berghagen är död. Den folkkära artisten somnade in idag, den 19 oktober kring 11.00-tiden.

Lasse hade tidigare haft hjärtproblem som han hade opererats för. Efter att ha legat nedsövd i flera veckor så vaknade han i slutet av september, skriver Aftonbladet.

Under torsdagen skrev familjen ett meddelande till nyhetsbyrån TT där de meddelade att Berghagen hade gått bort.

"Lars Berghagen, vår Larsan, har idag stilla somnat in efter en längre tids sjukdom. Som vi tidigare berättat genomgick han en hjärtklaffsoperation i september som kroppen aldrig återhämtade sig ifrån", skrev familjen.

Lasse Berghagen blev 78 år gammal. Bildkälla: Henrik Montgomery/TT Bild

Kristin Kaspersen om Lasse Berghagen

Kristin Kaspersen är halvsyster till Lasses dotter Malin Berghagen, och i ett inlägg på Instagram skriver nu Kristin om känslorna efter Lasses bortgång.

Lill Babs och Lasse Berghagen gifte sig i Katarina kyrka i december 1965. De skilde sig tre år senare. Bildkälla: Gunnar Lantz/TT Bild

"Finaste finaste Lasse! Du orkade inte längre men som du kämpat! Tack för att du alltid visat mig kärlek och omtanke. Tack för att jag fått en av dom finaste systrar man kan få, och dessutom en extrasyster i Maria.

Tack för skratt och bus och för alla dina fina sms genom åren med pepp. Nu lyser du, som den stjärna du är, upp vår himmel med de andra stjärnorna.

Sjung med mamma och ta en whisky när du jammar med dina musikanter och kollegor. Du finns alltid kvar hos oss! Älskar dig Lasse! All kärlek nu till Malin, Maria, Eva och resten av Lasses fina familj och vänner", skriver Kristin och visar skärmdumpar från flera fina sms hon fått av Lasse under året.

Halvsystrarna Malin Berghagen och Kristin Kaspersen. Bildkälla: Sören Andersson/TT Bild

Ett av meddelanden fick Kristin av Lasse och hans hustru Eva under direktsändningen av Let's Dance den 8 april tidigare i år. Kristin hoppade in som programledare för TV4:s populära underhållningsprogram, och några som uppskattade Kristins insats som programledare var just Lasse Berghagen och Eva.

"Du är så duktig och är så vacker!!! Kram från Eva och Lasse", löd ett meddelande från paret Berghagen.

Så fint <3>