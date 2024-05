Peter "Foppa" Forsberg, 50, och Nicole Nordin, 36, träffades i Stockholm år 2009. Året därpå blev de ett par, och efter ett par månader ihop så friade Foppa till Nicole i romantikens huvudstad Paris.

Under sitt långa förhållande fick Foppa och Nicole barnen Lennox, Lily och Diego.

Foppa och Nicole Nordin år 2011. Bildkälla: Stella Pictures.

Nicole Nordin och Foppa år 2011. Bildkälla: Stella Pictures.

Men något bröllop för Foppa och Nicole blev det aldrig. I maj 2023 så gick paret ut och meddelade att de går skilda vägar efter 13 år tillsammans.

"Vi kommer att fortsätta att vara affärspartners och kommer alltid att vara hängivna föräldrar åt våra barn", skrev Foppa och Nicole i ett meddelande på sina sociala medier.

Foppa och Nicole var ett par i 13 år. Bildkälla: Maja Suslin/TT Bild

Lite mindre än ett år efter att paret meddelade att de går skilda vägar så står det klart att Nicole har en ny pojkvän, något hon berättar om på sin Instagram.

Nicole Nordin visar sin nya pojkvän Marc Nylander

”If not you forever, nobody else ever”, skriver hon till en video som visar hur hon och den nya pojkvännen håller varandra i handen, pussas och hoppar ner i ett turkostblått vatten.

Mannen som fått Nicole på fall är ingen mindre än Marc Nylander, 33. Han är grundare av sportbutiken KA-YO som ligger i NK-huset i Stockholm.

Nicole Nordin och Marc Nylander. Bildkälla: Stella Pictures.

Marc är ordförande och styrelseledamot i bolaget North Retail Sport AB, som under 2023 omsatte över 41 miljoner kronor och har tillgångar på 39,6 miljoner kronor.

Den mystiske doldisen Marc har det även gott ställt utöver sin sportbutik. Enligt uppgifter från Skatteverket som Nyheter24 har tagit del av hade Marc under 2022 en taxerad förvärvsinkomst på 586 900 kronor. Det ger en månadslön på 48 908 kronor.

Nicole Nordin och Marc Nylander. Bildkälla: Stella Pictures.

Nicole Nordin och Marc Nylander. Bildkälla: Stella Pictures.

Precis som Nicole har Marc barn sedan ett tidigare förhållande. Innan han blev tillsammans med Nicole så hade han nämligen ett över 10 år långt förhållande med Frida Brannemark.

Nicole Nordins kaxiga svar om Foppas pengar

Till klippet på Nicole och Marc på Instagram så har det strömmat in lyckönskningar och peppade kommentarer från både fans och vänner. Men i vanlig ordning är det inte alla som kan glädjas åt kärleken. En person var snabbt framme och skrev en hånfull kommentar till Nicole.

"Tänk att när plånboken var full då dög inte Foppa längre han var ju lite för gammal", skrev personen följt av en skrattande emoji.

"Ja, det gick "snabbt" att gå in i ett nytt förhållande efter skilsmässan. Man kan ju undra.........", skrev en annan.

Nicole Nordin möttes av spydiga kommentarer på Instagram. Bildkälla: Instagram

Men Nicole, hon var inte sen med en syrlig comeback...

"Lyckligtvis så kostar det ingenting att skratta & bada. Dessutom allemansrätt i Sverige så öppet för alla att leva livet. Enjoy!", skrev hon till svar.

Nicole Nordin tycks leva efter devisen "Kill them with kindness". Bildkälla: Instagram

Snyggt!