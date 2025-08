Way Out West 2025: Spelschema, tider, datum & artister

Det är dags Way Out West 2025 att gå av stapeln. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om den Göteborgsbaserade festivalen: datum, spelschema och lineup med artister.

Många festivaler har kommit och gått under de senaste åren, men Way Out West – som sedan 2007 arrangerats i Slottsskogen i Göteborg – har hela tiden lyckats locka till sig både besökare och stora artister från värlsscenen.

Nu är det dags för 2025 års upplaga av festivalen att gå av stapeln. Nyheter24 reder ut en rad frågor som kan tänkas uppstå om du ska besöka Way Out West i år.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

När börjar Way Out West 2025? Datum och öppettider för festivalområdet

Annons

Way Out West 2025, som pågår under tre dagar, inleds på torsdagen den 7 augusti, enligt arrangörens schema. Då slår portarna upp till festivalområdet vid 14-tiden. Nästföljande två dagar öppnar festivalområdet vid 12-tiden.

Festivalen går i mål på lördagen den 9 augusti.

Way Out West 2025 lineup – vilka artister spelar?

Som tidigare nämnt har Way Out West 2025 alltid lyckats locka till sig några av världens främsta artister. I år finns flera stora namn på festivalens lineup, däribland internationella stjärnor så som Charli XCX, Iggy Pop, Chappell Roan, Petshop Boys samt svenska akter som exempelvis Yung Lean & Bladee, Molly Sandén och Daniela Rathana.

Annons

Iggy Pop. Foto: Laurent Gillieron/AP/TT

Molly Sandén. Foto: Lars Schröder/TT

Varför pratas det om Kneecap inför Way Out West 2025?

En grupp som ingår i årets lineup är nordirländska Kneecap, som också blivit en av de största snackisarna inför Way Out West 2025. Anledningen? Under våren och sommaren har det stormat rejält kring den rappande trion.

Under festivalen Coachella i april projicerade de budskapet "Fuck Israel, free Palestine" under spelningen, vilket gav upphov till starka reaktioner i konservativa amerikanska medier, enligt TT. Även den brittiska regeringen fördömde tilltaget.

Annons

Därutöver har Kneecap-medlemmen Liam O'Hanna åtalats för terrorbrott i Storbritannien, anklagad för att ha viftat med en Hizbollah-flagga vid en konsert förra året – någon han själv nekar till.

Kneecap. Foto: Scott A Garfitt/AP/TT

Bokningen av Kneecap till Way Out West 2025 har väckt reaktioner. Judiska centralrådet krävde, i ett öppet brev publicerat i juli, att arrangören Luger skulle avboka trion.

”Mot bakgrund av den ökande antisemitismen i Sverige och internationellt, skulle ett uppträdande av Kneecap på Way Out West sända en allvarlig signal om att antisemitism är något man tolererar”, skrev de då, enligt TT.

Samtidigt har nätverket Judiskt upprop visat sitt stöd för bokningen. På Instagram har de välkomnat Kneecap till Sverige och uttryckt hur de tar avstånd från ”användningen av anklagelser om antisemitism som ett redskap för censur”.

Annons

LÄS MER: Därför pratar alla om Kneecap inför Way Out West 2025

Annons

Way Out West 2025 spelschema – dagar, tider och scener för artisterna

Nedan hittar du spelschemat för Way Out West 2025. Observera att det är ungefärliga tider, som kan komma att ändras.

Torsdag 7 augusti

Flamingo Stage:

Cymande (14.30)

Mavis Staples (16.40)

Iggy Pop (19.00)

Kite (21.40)

Annons

Azalea Stage:

Amaarae (15.35)

Fontaines D.C. (17.50)

Queens of the Stone Age (20.20)

Linné Stage:

Nilüfer Yanya (14.45)

Kneecap (16.15)

Beth Gibbons (17.45)

BICEP presenterar CHROMA (AV DJ SET) (19.50)

Refused (21.55)

Höjden by Spotify:

Annons

Jasmine.4.T (15.30)

Becky and the Birds (17.00)

Luvcat (18.30)

Geordie Greep (20.00)

Moonchild Sanelly (21.30)

Dungen Stage:

David Jackson (14.00)

Mall Grab (16.00)

Effy (18.00)

DJ Rawel (20.00)

sim0ne (21.30)

Stay Out West:

Skeppet: LKN (23.30)

Oceanen: So Good (23.00)

Draken Live: Magnus Carlson & The Moon Ray Quintet (01.15)

Jacy's: Kim Öhman (00.20), Dione (00.00), Namasenda (01.00), Bambii (01.30)

Surr Arena: Hugo Nyreau & Karl F Eugen (22.00), Per Hammar b2b Olga Korol (23.30), Sofia Kourtesis (DJ-set) (01.30)

Annons

Fredag 8 augusti

Flamingo Stage:

Seun Kuti & Egypt 80 (15.00)

Molly Sandén (17.15)

Khruangbin (19.45)

Charli XCX (22.30)

Azalea Stage:

Cherrie (13.45)

Obongjayar (16.10)

Little Simz (18.35)

Yung Lean & Bladee (21.00)

Annons

Linné Stage:

Hermanos Gutiérrez (12.40)

Mwuana (14.30)

Westside Gunn & Smoke DZA (16.10)

Kelly Lee Owens (Live) (17.45)

Mk.gee (19.30)

Wet Leg (21.15)

Pa Salieu (23.00)

Höjden by Spotify:

Red Bull Dance Your Style (12.30)

Annie & The Caldwells (15.00)

YUKIMI (16.30)

CMAT (18.00)

Dizzy (19.30)

Arp Frique & the Perpetual Singers (21.00)

MJ Lenderman & The Wind (22.30)

Dungen Stage:

Annons

JoolZ (12.00)

Junior Simba (14.00)

salute (15.30)

Eliza Rose (17.30)

Mechatok (19.00)

Kornél Kovács (20.30)

Vilhelm Hasselgren b2b Boj Lucki (22.15)

Stay Out West:

Pustervik: Saga Faye (23.30), Mythologen (00.05)

Oceanen: Bella Leonette (23.45)

Skeppet: BITOI (00.00)

Folkteatern: Rocket (00.30)

Jacy's: Arthi (01.30)

Lördag 9 augusti

Flamingo Stage:

Annons

Timbuktu & The Rakiem Walker Project (15.05)

Black Star (17.25)

Daniela Rathana (19.40)

Chappell Roan (22.30)

Azalea Stage:

Greentea Peng (14.00)

Montell Fish (16.20)

Lola Young (18.35)

Pet Shop Boys (20.50)

Linné Stage:

Jonathan Johansson (12.40)

Omar Rudberg (14.30)

Noname (16.10)

Hurula (17.50)

PinkPantheress (21.20)

Deki Alem (23.00)

Annons

Höjden by Spotify:

Kerstin Ljungström (13.30)

The Joy (15.00)

Avantgardet (16.40)

Erik Lundin (18.40)

Confidence Man (20.25)

ODUMODUBLVCK (22.00)

Dungen Stage:

Josephine Moriko (12.00)

Norah (13.45)

Cormac (15.30)

Chloé Caillet (17.30)

Ms Renegade (19.15)

Mina Galán (20.45)

Megra (22.15)

Stay Out West:

Annons

Pustervik (Lilla): Getdown Services (01.20)

Oceanen: Evilgiane & Eera (00.30)

Surr Arena: Elkka (22.30), Bella Sarris (00.00), HAAi (01.30)

Är biljetterna slutsålda till Way Out West 2025?

Ja, flerdagarsbiljetterna till Way Out West 2025 är slutsålda. Faktum är att de sålde slut rekordtidigt, enligt SVT.

– Det betyder att vi gör något rätt, det är jättekul, har festivalens marknadschef Filip Hiltmann sagt till SVT.



Är det åldersgräns på Way Out West 2025?

Annons

På Way Out West 2025 är åldergränsen satt till 13 år för ungdomsbiljetter och 18 år för standardbiljetter, enligt festivalens hemsida.

Publik under Way Out West 2024. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Är det väskförbud på Way Out West 2025?

Det är inget väskförbud på Way Out West 2025, men det är endast tillåtet att ta med sig mindre väskor in på festivalområdet. Dessa får vara max 40 x 40 x 20 centimeter. Både på och utanför festivalområdet kommer skåp att finnas för den som vill låsa in större väskor eller andra tillhörigheter.