Tiktok-profilen Eva Necander död – blev 63 år

Tiktok-profilen Eva Necander död – familjens sorg: "Fantastisk mamma"

Eva Necander hade över 30 tusen följare på Tiktok, där hon bland annat delade med sig av smink- och modetips. Hon var även utbildad psykolog.

"Med stor sorg vill vi, Evas familj, berätta att vår älskade Eva slets ifrån oss i början av sommaren. Hon var en fantastisk mamma, fru, bonusmamma, vän och inspiratör för många", skriver familjen i ett inlägg på Instagram.