Tiktok-profilen Eva Necander död – blev 63 år

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 10:24
Uppdaterad: 2 sep. 2025, kl. 10:41
Tiktok-profilen Eva Necander har avlidit. Foto: Tiktok

Tiktok-profilen Eva Necander har avlidit, det bekräftar hennes familj på sociala medier.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Eva Necander var känd under namnet "Mature Influencer" på Tiktok.

Tiktok-profilen Eva Necander död – familjens sorg: "Fantastisk mamma"

Eva Necander hade över 30 tusen följare på Tiktok, där hon bland annat delade med sig av smink- och modetips. Hon var även utbildad psykolog. 

"Med stor sorg vill vi, Evas familj, berätta att vår älskade Eva slets ifrån oss i början av sommaren. Hon var en fantastisk mamma, fru, bonusmamma, vän och inspiratör för många", skriver familjen i ett inlägg på Instagram.

Eva Necander blev 63 år gammal. 

