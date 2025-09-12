Nyheter24
Nöje

Skådespelaren Per Mattsson död – blev 77 år

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 11:16
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 11:23
Skådespelaren Per Mattsson har avlidit. Foto: Claudio Bresciani/TT & Ola Torkelsson/TT

Skådespelaren Per Mattsson har avlidit, 77 år gammal, uppger Dramaten för TT. ”Han lämnar en stor saknad efter sig i Dramatens moderna historia”, säger teaterchefen Mattias Andersson.

Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Per Mattsson var starkt förknippad med Dramaten där han debuterade 1972 och han blev nationalscenen trogen i nästan hela sin karriär.

”Han var en otroligt känslig och mångfacetterad skådespelare som gjorde närmare hundra roller på Dramaten", säger Mattias Andersson i ett skriftligt uttalande.

Bland Per Mattssons kända Dramaten-roller märks insatsen som David i ”Natten är dagens mor”, 1983, för vilken han fick Svenska Dagbladets Thaliapris. Mattsson anlitades också av Lars Norén, bland annat i ”Andante” och ”Stilla liv”.

2015 fick Per Mattsson Dramatens O'Neillpris.

Per Mattsson gjorde också flera roller på film, som ”Vargens tid”, ”Venus 90" och ”Kronvittnet” samt i tv-filmen ”Ester - om John Bauers hustru” och i sjukhusserien ”OP:7".

Per Mattsson avled natten till fredagen efter en längre tids sjukdom.

Kommentarer

Senaste nytt
