Skådespelaren Per Mattsson död – blev 77 år

Per Mattsson var starkt förknippad med Dramaten där han debuterade 1972 och han blev nationalscenen trogen i nästan hela sin karriär.
”Han var en otroligt känslig och mångfacetterad skådespelare som gjorde närmare hundra roller på Dramaten", säger Mattias Andersson i ett skriftligt uttalande.
Per Mattsson död – blev 77 år gammal
Bland Per Mattssons kända Dramaten-roller märks insatsen som David i ”Natten är dagens mor”, 1983, för vilken han fick Svenska Dagbladets Thaliapris. Mattsson anlitades också av Lars Norén, bland annat i ”Andante” och ”Stilla liv”.
2015 fick Per Mattsson Dramatens O'Neillpris.
Per Mattsson gjorde också flera roller på film, som ”Vargens tid”, ”Venus 90" och ”Kronvittnet” samt i tv-filmen ”Ester - om John Bauers hustru” och i sjukhusserien ”OP:7".
Per Mattsson avled natten till fredagen efter en längre tids sjukdom.