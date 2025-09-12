Nyheter24
Charlie Kirk nominerad till EU-pris

Publicerad: 12 sep. 2025, kl. 09:14
Uppdaterad: 12 sep. 2025, kl. 09:51
Charlie Kirk har nominerats till EU:s finaste människorättspris. Foto: Oscar Olsson/TT & Ross D. Franklin/TT

Den mördade amerikanske högerdebattören Charlie Kirk har nominerats till EU-parlamentets finaste människorättspris, Sacharovpriset, för tankefrihet.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alice Adler
Alice Adler,
Reporter

Pride, EU

Bakom nomineringen står ytterhögergruppen ESN, som domineras av främst tyska AFD.

Charlie Kirk nominerad till EU:s finaste människorättspris 

Övriga nominerade är bland annat en kombination av journalister och hjälparbetare i Palestina, arrangörerna av Budapest Pride och politiska aktivister från Algeriet, Georgien och Serbien.

Förhandsfavorit är den fängslade polsk-belarusiske journalisten och människorättsaktivisten Andrzej Poczobut, som nominerats av EPP och ECR – de högergrupper där M, KD och SD är medlemmar.

Vem som får priset avgörs av talman Roberta Metsola och partigruppernas gruppledare i oktober.

