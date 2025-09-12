Charlie Kirk nominerad till EU:s finaste människorättspris 

Den mördade amerikanske högerdebattören Charlie Kirk har nominerats till EU-parlamentets finaste människorättspris, Sacharovpriset, för tankefrihet.

Bakom nomineringen står ytterhögergruppen ESN, som domineras av främst tyska AFD.

Övriga nominerade är bland annat en kombination av journalister och hjälparbetare i Palestina, arrangörerna av Budapest Pride och politiska aktivister från Algeriet, Georgien och Serbien.

Förhandsfavorit är den fängslade polsk-belarusiske journalisten och människorättsaktivisten Andrzej Poczobut, som nominerats av EPP och ECR – de högergrupper där M, KD och SD är medlemmar.