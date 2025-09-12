Bakom nomineringen står ytterhögergruppen ESN, som domineras av främst tyska AFD.
Charlie Kirk nominerad till EU:s finaste människorättspris
Övriga nominerade är bland annat en kombination av journalister och hjälparbetare i Palestina, arrangörerna av Budapest Pride och politiska aktivister från Algeriet, Georgien och Serbien.
Förhandsfavorit är den fängslade polsk-belarusiske journalisten och människorättsaktivisten Andrzej Poczobut, som nominerats av EPP och ECR – de högergrupper där M, KD och SD är medlemmar.
Vem som får priset avgörs av talman Roberta Metsola och partigruppernas gruppledare i oktober.