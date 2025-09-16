Skådespelaren Robert Redford död – blev 89 år

Hollywoodstjärnan Robert Redford blev känd under 60- och 70-talen för filmer så som "Butch Cassidy and Sundance Kid" och "The Sting".
Robert Redford död – blev 89 år gammal
Redfords död ska ha bekräftats i ett uttalande av Cindi Berger, vd för reklambyrån Rogers & Cowan PMK.
Robert Redford började i 40-årsåldern även regissera filmer och vann en Oscar för filmen "Ordinary People" år 1980. Han är även grundare av filmfestivalen Sundance Festival.
Fram till sin död var Robert gift med konstnären Sibylle Szaggars. Han var även tidigare gift med den amerikanska aktivisten Lola Van Wagenen som han fick fyra barn med.
Robert Redford blev 89 år gammal.