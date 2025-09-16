Skådespelaren Robert Redford död – blev 89 år

Skådespelaren och regissören Robert Redford är död, skriver New York Times.

Hollywoodstjärnan Robert Redford blev känd under 60- och 70-talen för filmer så som "Butch Cassidy and Sundance Kid" och "The Sting".

Robert Redford död – blev 89 år gammal

Redfords död ska ha bekräftats i ett uttalande av Cindi Berger, vd för reklambyrån Rogers & Cowan PMK.

Robert Redford började i 40-årsåldern även regissera filmer och vann en Oscar för filmen "Ordinary People" år 1980. Han är även grundare av filmfestivalen Sundance Festival.

Hollywoodstjärnan Robert Redford har avlidit. Foto: Stefano Paltera/TT

Fram till sin död var Robert gift med konstnären Sibylle Szaggars. Han var även tidigare gift med den amerikanska aktivisten Lola Van Wagenen som han fick fyra barn med.