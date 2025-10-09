Tidigare SVT-profil pekas ut som serievåldtäktsman

En tidigare SVT-profil har pekats ut som en serievåldtäktsman och misstänk för tre grova våldtäkter.

Mannen har synts i flera barnrelaterade sammanhang på SVT och greps av polis i juni i år. Han häktades då misstänkt för grov våldtäkt, försök till grov våldtäkt och ett fall av misshandel.

Sedan juni har utredningen mot profilen vuxit och flera misstankar har tillkommit.

Tidigare SVT-profilen misstänks för tre grova våldtäkter

Han häktades för en månad sedan för den andra grova våldtäkten, och nu har han även blivit misstänkt för en tredje våldtäkt, men den har han inte begärts häktad för ännu.

– Den har han ännu inte begärts häktad för, säger Peter Engström till Expressen.

De våldtäkter som den tidigare SVT-profilen är misstänkt för ska ha skett på en adress som kan kopplas till profilen.

Kan bli skyldig att betala skadestånd på 800 000 kronor

Domstolen har nu beslutat om kvarstad, ett omhändertagande, på två av profilens fastigheter. Det betyder att mannen inte får sälja dessa fastigheter. Anledningen är att man vill att han ska ha råd att betala skadeståndskrav på nästan 800 000 kronor, om han längre fram skulle dömas.

Förnekar brott

Den tidigare SVT-profilen förnekar att han gjort sig skyldig till något brott.