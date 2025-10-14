Artisten Fede Dorcaz död – sköts i halsen

Den argentinske artisten och modellen Fede Dorcaz har dött efter att ha blivit skjuten i samband med ett rånförsök i Mexiko.

Fede Dorcaz var påväg hem från en dansträning i torsdags när han blev attackerad och utsatt för ett rånförsök. Enligt uppgifter till TMZ ska han ha skjutits i halsen när han försökte fly platsen.

Skulle medverka i Mexikos version av Let's Dance

Artisten skulle om bara några veckor medverka i Mexikos version av tävlingsprogrammet "Let's Dance". Han skulle tävla tillsammans med sin flickvän, den mexikanska popartisten Mariana Ávila. I maj släppte Fede sitt debutalbum som hyllades av bland annat Rolling Stone, där han beskrevs som en av Latinamerikas mest lovande artister. Hans låt "No Eres Tú" har streamats över tre miljoner gånger på Spotify.

På Instagram delar Mariana sin sorg efter pojkvännens död.

"Jag älskar dig av hela mitt hjärta, som jag säger varje dag: Baby boy kom tillbaka snälla, jag vill inte spendera en dag till utan dig", skriver hon i kommentarsfältet.

Ingen har gripits

Myndigheter har bekräftat att övervakningsfilmer från området där skjutningen ägde rum granskas för att identifiera fyra män som sågs fly från platsen med motorcyklar. Ingen är gripen i nuläget.