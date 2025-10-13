Nyheter24
Brittisk popstjärna mördad i fängelse – två åtalas

Publicerad: 13 okt. 2025, kl. 12:41
Uppdaterad: 13 okt. 2025, kl. 13:41
Ian Watkins
Ian Watkins, sångare i Lostprophets, mördades den 11 oktober i fängelset Wakefield. Nu åtalas två män för mordet. Foto: Joel Ryan/AP/TT & Polisen

Lostprophets-sångaren Ian Watkins mördades av två medfångar i fängelse, där han satt av ett 29 år långt straff för sexbrott mot barn.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Mobiltelefon, Storbritannien, mord

Två män åtalas för mordet på den sexbrottsdömde Lostprophets-sångaren Ian Watkins, uppger NME. 

Den 11 oktober kallades polis till fängelset Wakefield i Storbritannien efter ett larm om att en medfånge skulle ha attackerat Ian Watkins. Sångaren dödförklarades på platsen.

Nu åtalas två män, 25 och 43 år gamla, för mord vid Leeds Magistrate's Court.

Dömd pedofil

Ian Watkins avtjänade sedan 2013 ett 29 år långt straff för sexuella övergrepp mot barn, bland annat våldtäkt av ett spädbarn. 2017 avslöjades det att han försökt grooma ett nytt offer utanför fängelset och 2019 förlängdes hans fängelsestraff efter att han gömt en mobiltelefon i ändtarmen.

Watkins hade överfallits av andra fångar vid flera tillfällen under tiden i fängelset, bland annat 2024 då han höggs med en vässad toalettborste.

Kommentarer

