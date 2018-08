Meghan Markles okända miljoner avslöjade

Den 19 maj gifte sig Meghan Markle, 37, med prins Harry, 33. Då blev Meghan hertiginna av Sussex, och hon kan nu njuta av all lyx och de många fördelarna med att vara gift med en brittisk kunglighet.

Men Meghan var ingen fattiglapp innan hon mötte Harry. Många känner nog igen henne från Netflix-serien "Suits" där hon från 2011 fram till 2018 spelade karaktären Rachel Zane.



Dessutom har hon synts i filmer som "Anti-Social", "Horrible bosses" och Robert Pattinsons film "Remember me".

Meghan Markle som Rachel Zane i "Suits". Bildkälla: Stella Pictures.

Så Meghan har verkligen sitt på det torra rent ekonomiskt – och nu avslöjas det hur galet mycket pengar hon tjänade på "Suits".

Enligt brittiska Mirror så spelade Meghan in över 100 avsnitt av "Suits" – och för varje avsnitt fick hon nästan en halv miljon kronor. Eller om vi ska vara petiga – 432 466 kronor.

På ett år tjänade Meghan cirka 3,8 miljoner kronor bara på "Suits". Totalt har Meghan 58 miljoner kronor på banken – och allt har hon jobbat ihop själv genom sina skådespelarroller.

Meghans korta inhopp i filmen "Remember me" gav henne 1,6 miljoner, och hon drog även in miljonbelopp för kortfilmen "The candidate" och indiefilmen "The Boys and Girls Guide to Getting Down".

Meghan Markle i filmen "Anti-Social". Bildkälla: Stella Pictures.

Om Meghan och Harry någon gång skulle få för sig att renovera köket, köpa en ny bil eller åka på en härlig semester så behöver de inte heller vända på kronorna eller ta ett sms-lån.

Tillsammans har de nämligen galna 338 miljoner kronor på banken.

Men – hur mycket pengar man än har så kan man inte köpa lycka...

För är du medlem av det brittiska kungahuset får du inte äta precis det du vill – här kan du läsa om att Meghan Markles favoritmat är förbjuden. Det blir varken pasta, pizza, skaldjur eller vitlök för Meghan.