Det är hela 40 år sen musikalfilmen Grease kom ut och tog sommaren 1978 med storm. Radarparet Sandy Olsson och Danny Zuko har smält mångas hjärtan genom åren, och när den tuffa Danny och den blyga Sandy återförenades på röda mattan i onsdags var det inget undantag, skriver Daily Mail.

Det var skådespelarna John Travolta, 64, och Olivia Newton-John, 69, som återigen sågs ihop för att fira ett årsdagsevenemang på Beverly Hills' Samuel Goldwyn Theater.

Paret delade en vänskaplig puss när de sågs på röda mattan tillsammans med sina skådespelar-kollegor. De visade även åskådare att trots alla år som gått, kan de fortfarande alla de klassiska dansstegen vi minns väl från filmen.

Succéfilmen ingen hade kunnat ana

Grease har blivit en av de mest inkomstdrivande filmer någonsin sedan släppet 1978. Med ett soundtrack som sålt över 28 miljoner album världen över, med kända låtar som "Summer Nights", "You're the one that I want" och "Grease Lightning".

– Vi hade aldrig kunnat ana att filmen skulle bli så stor och att visningar fortfarande är utsålda, säger Travolta om Grease, till Daily Mail.

Newton fortsatte:

– Vi är bara tacksamma att filmen fortfarande är en del av folks liv. Att de älskar den!

Men den spännande delen är att skådespelarna inte utesluter möjligheten för en comeback.

– Vi har några idéer, vi får se. Man vet aldrig, säger Travolta och Newton på röda mattan till Daily Mail.

Tillsammans med sig på röda mattan hade de även regissören Randal Kleiser, Didi Cohen som spelade vår älskade Frenchy. Och Berry Pearl, som spelade en av T-bird medlemmarna, Doody.

Det är många som älskar Grease och som har lärt sig varenda danssteg. Några av dem råkade vara stationerade i Afghanistan och de spelade in en video där soldater dansar och mimar till låten "Greased lightning" från musikalen. Så roligt, så snyggt, kolla in det här!