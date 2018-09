Meghan Markle har släppt en kokbok – för välgörenhet

Meghan Markle, 37, har släppt en kokbok. Hon har alltid varit matintresserad, och på sin blogg The Tig bjöd hon tidigare sina fans på mumsiga recept.

Men det här är ingen vanlig kokbok.

Boken har hon nämligen utformat tillsammans med kvinnor som påverkades av den tragiska branden i Grenfell Tower i London.

Branden bröt ut natten mot den 14 juni år 2017 i höghuset Grenfell Tower i London. 71 människor dog i den fruktansvärda branden.

Den tragiska branden i Grenfell Tower krävde 71 människoliv. Bildkälla: Matt Dunham/AP/TT Bild

Boken har fått titeln "Together: Our community cookbook" och bjuder på över 50 recept från kvinnor som påverkades av branden, skriver den brittiska tidningen The Telegraph.

Kvinnorna började laga mat i det gemensamma köket när de var evakuerade och bodde på hotell.

– Det kändes betryggande att kunna göra det, berättar en av kvinnorna i den film som det brittiska kungahuset har lagt ut på sina sociala medier.

Kokboken med förord av Meghan Markle. Bildkälla: Kensington Palace

Meghan besökte först grannskapets gemensamma kök i januari 2018, och sedan dess har hon som privatperson besökt kvinnorna i köket vid flera tillfällen.

– Jag kände genast en stark koppling till köket – det är en plats för kvinnor att skratta, sörja, gråta och laga mat tillsammans. Kulturella identiteter samlas under ett och samma tak, det skapar en känsla av normalitet – i den renaste formen. Det universella behovet av att höra ihop, ta hand om och kommunicera via mat – genom kriser eller glädje – något vi alla kan relatera till. Genom det här välgörenhetsprojektet så kan köket frodas och hålla den globala känslan av ett samhälle levande, skriver Meghan i förordet till kokboken.

Meghan Markle i storköket. Bildkälla: Jenny Zarins/Kensington Palace/AP/TT Bild

En talesperson för Kensington Palace berättar att Meghan inspirerades över hur projektet sammansvetsade kvinnorna på en gräsrotsnivå.

Målet är att samla in 2,9 miljoner kronor till köket, skriver Telegraph.

Alla pengar som boken drar in kommer att gå till Hubb Community Kitchen, så att det kan vara öppet sju dagar i veckan – istället för två dagar i veckan som det är idag.