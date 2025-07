Pernilla Wahlgrens fiasko – årets sämsta Allsång på Skansen

Allsång på Skansens tittarsiffror

Programmets popularitet har gått både upp och ner under åren. Under Allsångens glansdagar så har tittarsiffrorna varit över mäktiga två miljoner – men det var längesedan nu. I fjol kunde Nyheter24 rapportera om hur programmet under sommaren 2024 kämpade på med de dalande tittarsiffrrorna, och om hur programmet under Pernillas ledning slog det ena bottenrekordet efter det andra.