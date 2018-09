De här kändisarna tjänar sjuka summor på Instagram

De flesta hänger på Instagram. Du kanske följer dina favoritartister eller sportstjärnor? Men det är inte bara du som gillar att hänga på Instagram utan det gör också annonsörer. Och de betalar stora pengar för att en kändis med stort konto ska lägga upp en sponsrad bild, flera miljoner faktiskt.

Så om du har ett Instagramkonto med många följare så kan du tjäna fina pengar. Analysföretaget Hopper HQ har sammanställt en lista på de som tjänar mest, vilket Dagens Industri rapporterade om först. Här är världens fem bäst betalda Instagramkonton just nu.

1. Kylie Jenner

Nummer ett på listan och som tjänar mest, är en av systrarna Kardashian – nämligen Kylie Jenner, 20. Hon är den yngsta dottern i familjen och gör reklam för sitt eget sminkmärke. Hon är till och med nära att bli en av de yngsta personerna som på egen hand blir dollarmiljardär. Kylie har 112 miljoner följare på Instagram och tar cirka 8,8 miljoner kronor per bild.

Vem är Kylie?

Kylie Jenner är en berömd amerikansk TV-profil. Mest känd är hon från Keeping Up with the Kardashians.

Hon är dotter till Caitlyn och Kris Jenner. Kylie är syster till Kim, Kourtney, Khloe och Rob Kardashian. Hon har även bröderna Brandon och Brody Jenner.

2015 lanserade Kylie sitt egna sminkmärke, Kylie Cosmetics som hon ofta gör reklam för på sin Instagram.

Sedan april 2017 är hon tillsammans med rapstjärnan Travis Scott, och den 1 februari 2018 föddes parets söta dotter Stormi Webster.

2015 lanserade Kylie sitt egna sminkmärke, Kylie Cosmetics. Bildkälla: kyliejenner/Instagram

2. Selena Gomez



På andra plats hittar vi skådespelerskan och artisten Selena Gomez, 26. Selena är bland annat känd för att ha medverkat i flera Disney-filmer och i dag är hon även artist. Selena har 139 miljoner följare på Instagram och tar hela 7 miljoner kronor per bild.

Vem är Selena?

Selena har bland annat medverkat i Disney Channels serie "Magi på Waverly Place" och filmerna "Springs Breakers", "Monte Carlo" och "Another Cinderella Story".

Ni har säkert hört hennes låtar flera gånger på radion då hon har släppt tre stycken album, bland annat med låtar som ”It Ain’t Me" med Kygo, "Bad Liar" samt "Kill Em With Kindness”. Hon var också exekutiv producent för Netflix omtalade serie "Thirteen reasons why". Om ni inte har koll på hennes musik så har ni nog i alla fall inte missat hennes berg-och-dalbana-förhållande med Justin Bieber under flera års tid.

Selena har 139 miljoner följare på Instagram och tar hela 7 miljoner kronor per bild. Bildkälla: selenagomez/Instagram

3. Cristiano Ronaldo



På tredje plats har vi fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo, 33. Sportmärkena står i kö för att få samarbeta med honom. 6,6 miljoner kronor per bild tar han och har 137 miljoner följare på Instagram, en ganska bra deal för Cristianos del.

Vem är Cristiano?

Cristiano Ronaldo är en portugisisk fotbollsspelare. Han spelar i det italienska fotbollslaget Juventus och har vid fyra gånger fått ta emot Guldbollen, priset som utses till världens bästa fotbollspelare.

Han började sin karriär i det portugisiska laget, Sporting Lissabon, innan han blev köpt av Manchester United. Där vann han ligatiteln tre gånger och Champions League en gång. Dessutom fick han Guldskon för mest målgörare under en säsong, efter att ha gjort 42 mål på 49 matcher. 2009 köpte Real Madrid honom och han blev då den dyraste fotbollspelaren i världen, efter att ha sålts för cirka en miljard kronor.

4. Kim Kardashian



Ytterligare en ur Kardashianklanen är med på topp 5-listan, nämligen Kim Kardashian West, 37. Kim är fotomodell, skådespelerska och känd tv-personlighet. Hon har 114 miljoner följare och tar 6,3 miljoner kronor per bild.

Vem är Kim?

Kimberly Noel "Kim" Kardashian är dotter till Kris Jenner och den nu avlidna advokaten Robert Kardashian, som blev känd när han försvarade idrottsstjärnan O.J. Simpson. Hennes syskon är Khloé och Kourtney och brodern Rob. Kim är även syster till Kylie och Kendall Jenner.

Kim började sin karriär som stylist åt Paris Hilton, men slog igenom på riktigt år 2007 då hennes sexfilm med dåvarande pojkvännen Ray J läckte ut. Samma år drog realityserien "Keeping up with the Kardashians" igång och den blev så populär att nya säsonger produceras en efter en.

Den 24 maj 2014 gifte hon sig med sin nuvarande make, rapstjärnan Kanye West. Tillsammans har paret dottern North West, sonen Saint West och årets fina tillskott, dottern Chicago.

5. Beyoncé

Sist men som verkligen inte drar in lite pengar är musikdrottningen Beyoncé Knowels Carter, 36. Hon har cirka 116 miljoner följare på Instagram och tar 6,2 miljoner för en bild.

Vem är Beyoncé?

Beyoncé kallas också för Queen-B, då hon har en grym karriär som artist. 2004 vann hon fem Grammys för sin musik och hon har legat etta på Billboardlistan. Sedan 2008 är Beyoncé gift med hip hop-artisten Jay-Z och idag har hon tre barn med honom.

2004 vann hon fem Grammys för sin musik och hon har legat etta på Billboardlistan. Bildkälla: beyonce/Instagram