Suge Knight, 53, körde över två män med sin bil 2015. En av männen dog av skadorna och nu har Knight dömts till 28 år i fängelse, rapporterar BBC.

Rättegångarna mot hip hop-profilen skulle inledas under början på nästa vecka men Suge Knight valde att inte bestrida anklagelserna som skulle kunnat ge honom livstidsfängelse.

Anledningen till att Suge Knight körde över och dödade den 55-årige mannen ska ha berott på ett bråk som inleddes under inspelningen av filmen Straight Out Of Compton, som handlar om gruppen NWA. Bråket ska ha startat vid inspelningsplatsen och sedan ska de tre männen gått bort till Suge Knights bil som stod parkerad en bit ifrån inspelningsplatsen i Compton, väl vid bilen ska han kört över de båda männen, skriver BBC.

Suttit i fängelse sedan 2015

Suge Knight har dock inte varit ute i det fria på ett par år. Han har nämligen suttit fängslad sedan brottet begicks i januari 2015,

Suge Knight har tidigare hävt sin oskuld och menat att han körde på männen för att han trodde att de skulle angripa honom. Men övervakningskameror visade att så inte var fallet, rapporterar BBC.



Death Row Records

Knight startade skivbolaget Death Row Records tillsammans med Dr Dre i början av 1990-talet. Bolaget har plockat fram stjärnor som Tupac Shakur och Snoop Dogg men gick i konkurs 2006.

Den kanske största stjärnan som kommit fram genom Death Row är Tupac Shakur. Tupac sköts den sjunde september 1996 och dog sex dagar senare. Men vem som sköt honom är fortfarande inte klarlagt och flera artister som släppt låtar via Death Row har tidigare anklagat Knight för att han ska ligga bakom mordet. Vilket han själv har tillbakavisat.

Suge Knight är inte känd för att vara speciellt lugn. Istället har hans temperament snarare satt honom i jobbiga situationer tidigare. Som exempelvis när han 2014 slog till en expedit för att han inte fick köpa marijuana. Här kan du läsa mer om den händelsen.