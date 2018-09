Ida Ovmar om hatet: "Jag har rätt att få vara same på mitt sätt"

Nu är Ida Ovmar aktuell med sin egna serie på SVT1 – Idas skilda världar. Serien som är i fyra delar har seriestart den 27 september och kommer att handla om Idas liv som modell och same.



Nyheter24 träffade Ida under en intervju för att prata om hennes serie, framtiden och hatet hon har fått stå ut med.

Ida berättar att förväntningarna på hur en same ska vara är stora. Därför var kritiken inte den bästa innan trailern till serien hade släppts och de elaka kommentarerna flödade på sociala medier.

– De som inte tyckte att jag skulle spela in serien tyckte inte att jag var berättigad att kalla mig same. Jag är lika mycket same, det är 2018 och man kan vara same på många olika sätt. Jag har rätt att få vara same på mitt sätt, säger Ida.

Under seriens gång kommer tittarna att få se en annan bild av vad den stereotypiska samen sägs att vara.

– Vissa tycker att man inte är en riktig same om man inte kan tillräckligt mycket om det. Många unga har skrivit till mig och berättat att de är osäkra, just för att de känner att de inte är tillräckliga för att kalla sig same.

Ida berättar att det är mycket krav på samer. Vad man ska göra och hur man ska vara för att få kalla sig det.

– Jag hoppas att jag kan krossa fördomar och göra så att fler känner sig trygga i sin identitet och att de har rätt att vara same, säger Ida.

Från vänster Brenda Jimenez Puerto Rico, Valeria Piazza Peru, Christina Waage Norge, Ida Ovmar Sverige, Isabella Krzan Polen. Bildkälla: Bullit Marquez

Vem är Ida?



Ida är född 17 juli 1995 i Luleå och har tävlat i flera skönhetstävlingar så som Miss Bride Of Sweden, Miss Exclusive 2014, Miss Supranational 2014. Och 2016 vann hon den amerikanska skönhetstävlingen Miss Continents 2016 som första europeen någonsin.

2016 deltog Ida i Miss Universum i Filippinerna efter att hon hade vunnit Fröken Sverige.

Se hela intervjun med Ida i klippet ovan.

Idas skilda världar har seriestart den 27 september på SVT1.