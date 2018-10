Här är de tidigare sex-skandalerna kring William Hultkrantz i PH

Det är i kvällens Paradise Hotel som William Hultkrantz, 22, kliver in. Men du kanske känner igen honom? Det är inte så konstigt.

William var nämligen en av deltagarna i den skandalomsusade säsongen av "Ung och bortskämd" 2017 där produktionen fick rycka in och be deltagarna att inte prata om sexnätterna som ägde rum under inspelningarna.

Det är i onsdagens avsnitt som William kliver in i Paradise Hotel. "Jag vill komma in med lite klass", säger han i sitt intro. Bildkälla: TV3

William är 22 år och har varit med i två program tidigare. Bildkälla: TV3

Det första sexet ägde rum efter bara tio timmar inne i huset, när deltagarna William och Rebecka Högstedt, 21, valde att dela säng.

– Det var lite orgies av olika slag där inne. Det blir ju så när man bor tillsammans, man har inga pengar, ingen mobil och är instängd. Det fanns inte mycket annat att göra, sa han då i en intervju med HÄNT.

William var en av deltagarna i "Ung och bortskämd" år 2017. Bildkälla: TV3

– En sjuk grej som hände en kväll var när det var en kille och tre tjejer i en säng. Okej, ja, det var jag som var killen. Det var en upplevelse. Det var en gruppaktivitet om man säger så, sa en annan deltagare i samma intervju med HÄNT.

Utöver sin medverkan i Ung och bortskämd har William även varit med i "Hemliga beundrare" där han uppvaktade en gammal flamma han länge varit sugen på.

Paradise Hotel ser du måndag till onsdag klockan 22.00 på TV3 och Viafree.