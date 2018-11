Filmregissören Bernardo Bertolucci är död – blev 77 år gammal

Den italienska filmregissören Bernardo Bertolucci har under måndagen avlidit i sviterna av cancer, rapporterar regissörens publicist Flavia Schiavi till brittiska BBC.

Bertolucci föddes den 16 mars, 1941 i Parma, Italien. Han började sin karriär som regiassistent 1961 åt regissören Pier Paolo Pasolini. Bertoluccis sista verk, "Me and you" hade premiär på filmfestivalen i Cannes 2012.

Bernardo Bertolucci blev bland annat belönade med en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame. Bildkälla: Nick Ut AP/TT

Omtyckt och prisad regissör

Under åren som gick så blev Bertoluccis meritlista bara större och på 70-talet slog han igenom med sin film "Fascisten".

De verk han blev mest känd för däremot kom senare i karriären i filmerna "1900", "Sista tangon i Paris" och "Den siste kejsaren", en film som han även vann två Oscar-stattyetter för 1987.

Förutom de två statyetterna så vann även Bertolucci en heders-guldpalm vid filmfestivalen i Cannes 2011 och fick en egen stjärna på Hollywood Walk of Fame 2008.

Bertolucci blev 77 år gammal.



Artikeln uppdateras...