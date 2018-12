Laila Bagge, 45, och sambon Korosh Kananian, 28, har länge försökt få barn och Laila har öppet berättat om parets kamp. I det senaste avsnittet av "Lailaland" så kommer mycket att handla om just detta. Först pratar Laila allvar med sonen Liam Pitts, 15.

– Jag kanske inte har berättat allt för dig, men det är väl någonting som du vet att jag och Korosh har försökt skaffa barn, det vet du ju, säger Laila till sonen Liam under en biltur.

– Aah, fast det känns inte som att du verkligen vill det. Jag tror att du gör det mer för hans skull, om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte att det kommer från dig, säger Liam.

Men Laila håller inte med.

– Det kommer från oss båda kan jag säga, säger Laila.

Liam frågar om hon verkligen vill vara där igen – med barnkräks över hela ansiktet.

– Kommer du ihåg när vi kom hem och Kit hade bajsat i en bok och smetat över hela golvet. Vill du verkligen vara där, jag tror inte att du verkligen vill vara där igen, säger Liam som tycker att det låter som "ett helvete".

Laila säger att det är ett helvete om man är ensam, men om man är två som tar ansvar så är det inte så jobbigt.

"Skulle ta emot hans barn med öppna armar"

Laila berättar att det bara är 2% chans att hon kan bli gravid, och att hon är inställd på att hon inte kommer att få några fler barn. Hon har under en tid tagit sprutor som ska hjälpa henne att bli gravid. Men nu börjar Laila tröttna.

– Korosh känner att jag går händelserna i förväg, och då får han en reaktion för han tänker "it ain't over until the fat lady sings". Det har jag respekt för. Det är ju jobbigt. Det är jobbigt för oss båda. Där krockar vi lite, för han är mer optimist och jag är mer pessimist när det gäller det här, säger Laila.

I "Lailaland" åker Korosh och Laila iväg på en motorcykeltur, och vid vattnet pratar paret om framtiden.

– Rädslan över att Korosh skulle lämna mig om vi inte fick ett biologiskt barn, den rädslan har nog gått över, säger Laila.

Laila tittar nu på andra lösningar för att få barn.

– Skulle det vara så att han verkligen vill ha ett barn så får vi lösa det. Även om inte det är vårt biologiska barn utan det blir hans biologiska barn men det blir ju fortfarande jag som är mamma. Och han har ju tagit emot Liam och Kit med öppna armar så jag skulle ju själv ta emot hans barn med öppna armar, säger Laila i "Lailaland".

