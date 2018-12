Jasmine efter Joakim Lundells flirtiga ord: "Jonna är mitt frikort"

Vad är det egentligen som sker på Joakim Lundells sociala medier? Ja det är det tusentals fans som just nu undrar.

Det var under måndagen Joakim publicerade en video där han filmar en bild på Diana Baban som är en av årets Ex On The Beach-profiler. Han sjunger en låt och tar på bilden med handen. Samtidigt har han även bytt profilbild, och bilden han bytt till är en bild på Diana.



Innan detta hade han i en video sagt att Jasmine Gustafsson var hans frikort, vilket resulterade i att frun Jonna tapetserade ett rum med Jasmines ansikte i en av parets senaste videos.

Då Jocke svarat att hans frikort var Jasmine så tog Jonna tillfället i akt och klistrade upp bilder på Jasmine i ett av parets rum. Bildkälla: Jocke & Jonna Youtube

En chockad Jocke stegar in i rummet som är tapetserat med bilder på Jasmine. Bildkälla: Jocke & Jonna Youtube

– Om du inte skulle ta Jasse då, vem hade du valt då?, frågar Jonna.

– Men då hade jag nog valt Diana i Ex on the beach, svarade Jocke.

Såhär ser Joakim Lundells Instagramprofil ut just nu. Bildkälla: Instagram

Och såhär ser parets gemensamma kanal ut. Bildkälla: Youtube Under gårdagen publicerade Joakim bland annat en bild på när han badar tillsammans med en bild på Diana. Bildkälla: Joakim Lundell Instagram

Det dröjde inte längre tills Joakim nu hade bytt profilbild, lagt upp en rad olika videos med bilder på Diana där han bland annat badar och dricker cola zero med henne i bildform.

Han bytte även presentationsbild på han och Jonnas gemensamma Youtubekanal, men istället för Jonnas tecknade figur så är det en bild på Jasmine och Diana. Detta fick såklart fansen att gå av på mitten av nyfikenhet.

– Haha, du är långt ifrån den första som frågar om detta. Folk har blivit som galna. Det är ett internskämt mellan oss, berättade Joakim för Nyheter24.



Nyheter24 tog även ett snack med Jasmine och frågade om internskämtet som verkar ha nått nya nivåer.

– Det känns ju kul att man kan va nåns frikort men jag och Jocke är ju nära vänner och inget annat haha! Det började väl spåra ur när Jonna valde att klistra upp flera hundra bilder på mig i deras badrum, skrattar Jasmine,

Har dina följare blivit nyfikna på vad som egentligen sker?

– Mina följare har tagit detta med en klackspark. Men det var någon som argt dm:a mig om att jag skulle göra en offentlig förklaring om detta. Det va lite löjligt kanske.

Så, vem skulle du säga är ditt frikort då??

– Mitt frikort är Jonna, helt klart, avslutar Jasmine.

Jasmine och Diana är båda två aktuella med Ex on the beach och bor även tillsammans. Bildkälla: Diana Baban Instagram

