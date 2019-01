Kenza attackeras av mamma-poliser: "Barnet bränns"

Det var under tisdagen som Kenza och hennes make Aleks avslöjade sin bebislycka på Instagram. Gratulationerna haglade över paret och strax efteråt släppte även Kenza en video där hon berättar om kampen paret gått igenom för att kunna få barn.

I en öppen och ärlig video berättar nu Kenza om hennes och makens resa mot bebisen som nu ligger och växer i hennes mage. Bildkälla: Kenza.se

Paret har länge försökt att bli föräldrar, men efter många månaders försök valde de att ta hjälp av läkare och fertilitetsexperter. Ännu en lång period av dåliga besked, chock, besvikelse, sprutor, rädsla, defekta embryon och smärta följde – men dagen kom sedan då ett riktigt chockbesked skulle landa i deras knä.

Men sen kom dagen – precis när Kenza skulle till att påbörja sin tredje IVF-behandling så blev hon gravid naturligt.

Efter att fler och fler sett videon där Kenza berättar allt så har kärleksfulla kommentarer fullkomligt strömmat in, bland annat från Sveriges alla influensers.

Men som alltid med sociala medier så finns det alltid onda tungor och pekpinnar som lurar runt hörnen. Och samma sak blev det för Kenza.

"Det är helt sjukt"

På Instagram publicerade Kenza en bild där hon och bebisbulan precis ska till att hoppa i vattnet för lite snorkling. En av Kenzas fans skrev då skämtsamt "Var beredd på alla pekpinnar från folk som en har barn ännu om hur dåligt allt du gör är för barnet i magen. Men "just brush it off" and enjoy". Men mycket riktigt så var det så.

Kenza berättar att hon fått påhopp om både det ena och det andra. Till och med på sin snorkelbild kommenterade folk att hon kunde skada sitt barn genom att vara oförsiktig med syret. Som tur är tycks Kenza och Aleks ta det hela med en klackspark.

Under fredagen gick hon även ut med att de blivande föräldrarna redan vet vilket kön barnet har. När det avslöjas – det återstår att se.

Grattis till bebislyckan säger vi igen!