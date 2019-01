Okänd "vattenkvinna" poserar bakom kändisarna på Golden Globe

Natten till i dag hölls den 76:e upplagan av Golden Globe-galan i Hollywood. En kvinna i blå klänning, vars namn då var okänt, delade stolt ut Fiji Water-vattenflaskor på röda mattan.

Kvinnan dök gång på gång upp bakom stjärnorna samtidigt som de fotades. Och det verkade inte vara av misstag – för vid upprepade tillfällen poserar hon och tittar rakt in i kameran.

"Vattenkvinnan" lyckas strategiskt fotobomba bilder på bland annat Judy Greer, Idris Elba, Eric Lange och Jim Carrey.

Eftersom Fiji Water-vattenflaskorna, som hon delar ut, syns på varje bild har det spekulerats om att det är en medveten reklamkupp. ”Vattenkvinnan” har nu uppmärksammats stort på både Instagram och Twitter.

Det kanske inte är så förvånande att Fiji Water själva har uppmärksammat deras genomslag under Golden Globe med ett inlägg på Instagram. De skriver lite skämtsamt att ”pris för bästa biroll i varje bild går till #FIJIwatergirl”.

En okänd kvinna dök upp och poserade bakom kändisarna under Golden Globe-galan. Bildkälla: Instagram/fijiwater

"Vattenkvinnans" identitet avslöjad

Efter att "Vattenkvinnan" blivit viral nystades det ganska snabbt fram vem hon är. Den unga modellen, i blå klänning, heter Kelleth Cuthbert.

På modellen Kelleth Cuthberts personliga hemsida kan man läsa att hon har jobbat som modell för flera agenturer, i både USA och Kanada: Wilhelmina i Los Angeles, Heffner i Seattle, Donna Baldwin i Denver, Key i Vancouver och Plutino i Toronto. Hon har även jobbat som modell för den internationella agenturen East West i Frankfurt, Tyskland.

“Not the worst way to spend a Sunday… #goldenglobesfijigirl #fijiwatergirl,” skriver modellen på Instagram till en bild på henne själv från röda mattan.

"Vattenkvinnans" identitet avslöjades ganska snabbt, hon är modellen Kelleth Cuthbert. Bildkälla: Instagram/kellethcuthbert

Fiji Water har varit den officiella vattensponsorn för Golden Globe, uppger Time. Om företaget har uppmanat ”Vattenkvinnan”, Kelleth Cuthbert, att fotobomba bilderna på röda mattan är fortfarande oklart.