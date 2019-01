Golden Globe 2019: Här är alla vinnare

Under natten till måndagen så var det äntligen dags att kora film- och tv-världens stora vinnare i Golden Globe-galan.

En rad duktiga skådespelare och många förträffliga filmer och tv-serier var nominerade i de olika kategorierna. Men som vi alla vet så kan det endast finnas en vinnare i varje kategori och vi på Nyheter24 har listat dom.

Bästa film (Drama)

Nominerade:

1. Bohemian Rhapsody (VINNARE)

2. Black Panther

3. BlacKkKlansman

4. If Beale Street Could Talk

5. A Star Is Born

Bästa film (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. Green Book (VINNARE)

2. Vice

3. Crazy Rich Asians

4. The Favourite

5. Mary Poppins Returns

Bästa kvinnlig skådespelare (Drama)

Nominerade:

1. Glenn Close, för sin roll i The Wife (VINNARE)

2. Lady Gaga, för sin roll i A Star Is Born

3. Nicole Kidman, för sin roll i Destroyer

4. Melissa McCarthy, för sin roll i Can You Ever Forgive Me?

5. Rosamund Pike, för sin roll i A Private War

Bästa manlig skådespelare (Drama)

Nominerade:

1. Rami Malek, för sin roll i Bohemian Rhapsody (VINNARE)

2. Bradley Cooper, för sin roll i A Star Is Born

3. Willem Dafoe, för sin roll i At Eternity's Gate

4. Lucas Hedges, för sin roll i Boy Erased

5. John David Washington, BlacKkKlansman

Bästa kvinnliga skådespelare (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. Olivia Colman, för sin roll i The Favourite (VINNARE)

2. Emily Blunt, för sin roll Mary Poppins Returns

3. Elsie Fisher, för sin roll i Eight Grade

4. Charlize Theron, för sin roll i Elzie

5. Constansce Wu, för sin roll i Crazy Rich Asians

Bästa manliga skådespelare (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. Christian Bale, för sin roll i Vice (VINNARE)

2. Lin-Manuel Mirande, för sin roll i Mary Poppins Returns

3. Viggo Mortensen, för sin roll i Green Book

4. Robert Redford, för sin roll i The Old Man & The Gun

5. John C. Reilly, för sin roll i Stan & Ollie

Bästa kvinnliga skådespelare (Biroll)

Nominerade:

1. Regina King, för sin roll i If Beale Street Could Talk (VINNARE)

2. Amy Adams, för sin roll i Vice

3. Claire Foy, för sin roll i First Man

4. Emma Stone, för sin roll i The Favourite

5. Rachel Weisz, för sin roll iThe Favourite

Bästa manliga skådespelare (Biroll)

Nominerade:

1. Mahershala Ali, för sin roll i Green Book (VINNARE)

2. Timothée Chalamet, för sin roll i Beautiful Boy

3. Adam Driver, för sin roll i BlacKkKlansman

4. Richard E. Grant, för sin roll i Can You Ever Forgive Me?

5. Sam Rockwell, för sin roll i Vice

Bästa regi

Nominerade:

1. Alfonso Cuarón, för filmen Roma (VINNARE)

2. Peter Farrely, för filmen Green Book

3. Spike Lee, för filmen BlacKkKlansman

4. Adam McKay, för filmen Vice

5. Bradley Cooper, för filmen A Star Is Born

Bästa manus

Nominerade:

1. Nick Vallelonga, Peter Farrely och Brian Currie, för filmen Green Book (VINNARE)

2. Adam McKay, för filmen Vice

3. Alfonso Cuarón, för filmen Roma

4. Deborah Davis och Tony McNamara, för filmen The Favourite

5. Barry Jenkins, för filmen If Beale Street Could Talk

Bästa animerade film

Nominerade:

1. Spider-Man: Into the Spider-Verse (VINNARE)

2. Incredibles 2

3. Isle of Dogs

4. Mirai

5. Ralph Breaks the Internet

Bästa utländska film

Nominerade:

1. Roma, Mexiko

2. Shoplifters, Japan

3. Capernaum, Libanon

4. Girl, Belgien

5. Never Look Away, Tyskland

Bästa soundtrack (OST)

Nominerade:

1. Justin Hurwitz, för musiken till First Man (VINNARE)

2. Marco Beltrami, för musiken till A Quiet Place

3. Alexandre Desplat, för musiken till Isle of Dogs

4. Ludwig Göranson, för musiken till Black Panther

5. Marc Shaiman, för musiken till Mary Poppins Returns

Bästa låt i en film

Nominerade:

1. "Shallow" från filmen A Star is Born - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando och Andrew Wyatt (VINNARE)

2. "Requiem for A Private War" från filmen Private War - Annie Lennox

3. "Revelation" från filmen Boy Erased

4. "All the Stars" från filmen Black Panther

5. Girl in the Movies från filmen Dumplin' - Dolly Parton, Linda Perry

Bästa tv-serie (Drama)

Nominerade:

1. The Americans (VINNARE)

2. Bodyguard

3. Homecoming

4. Killing Eve

5. Pose

Bästa tv-serie (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. The Komnisky Method (VINNARE)

2. The Good Place

3. Kidding

4. The Marvelous Mrs. Maisel

5. Barry

Bästa limiterade tv-serie eller film ämnad för tv

Nominerade:

1. The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (VINNARE)

2. The Alienist

3. Escape at Dannemora

4. Sharp Objects

5. A Very English Scandal

Bästa kvinnliga skådespelare i en limiterad tv-serie eller film ämnad för tv

Nominerade:

1. Patricia Arquette, för sin roll i Escape at Dannemora (VINNARE)

2. Connie Britton, för sin roll i Dirty John

3. Laura Dern, för sin roll i The Tale

4. Regina King, för sin roll i Seven Seconds

5. Amy Adams, för sin roll i Sharp Objects

Bästa manliga skådespelare i en limiterad tv-serie eller film ämnad för tv

Nominerade:

1. Darren Criss, för sin roll i The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (VINNARE)

2. Antonia Banderas, för sin roll i Genius: Picasso

3. Daniel Brühl, för sin roll i The Alienist

4. Benedict Cumberbatch, för sin roll i Patrick Melrose

5. Hugh Grant, för sin roll i A Very English Scandal

Bästa kvinnliga skådespelare i en tv-serie (Drama)

Nominerade:

1. Sandra Oh, för sin roll i Killing Eve (VINNARE)

2. Caitriona Balfe, för sin roll i Outlander

3. Elisabeth Moss, för sin roll i The Handmaid's Tale

4. Julia Roberts, för sin roll i Homecoming

5. Keri Russel, för sin roll i The Americans

Bästa manliga skådespelare i en tv-serie (Drama)

Nominerade:

1. Richard Madden, för sin roll i Bodyguard (VINNARE)

2. Jason Bateman, för sin roll i Ozark

3. Stephan James, för sin roll i Homecoming

4. Billy Porter, för sin roll i Pose

5. Matthew Rhys, för sin roll i The Americans

Bästa kvinnliga skådespelare i en tv-serie (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. Rachel Brosnahan, för sin roll i The Marvelous Mrs. Maisel (VINNARE)

2. Alison Brie, för sin roll i Glow

3. Debra Messing, för sin roll i Will & Grace

4. Kristen Bell, för sin roll i The Good Place

5. Candice Bergen, för sin roll i Murphy Brown

Bästa manliga skådespelare i en tv-serie (Musikal eller komedi)

Nominerade:

1. Michael Douglas, för sin roll i The Komnisky Method (VINNARE)

2. Sascha Baron Cohen, för sin roll i Who is America?

3. Jim Carrey, för sin roll i Kidding

4. Donald Glover, för sin roll i Atlanta

5. Bill Hader, för sin roll i Barry