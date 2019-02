Det var i lördags som artisten Wiktoria gick direkt till final under den första deltävlingen i Melodifestivalen som gick av stapeln i Göteborg.

Men nu riskerar Wiktoria och hennes bidrag "Not with me" att diskas.

Anledningen är att hennes låt ligger uppe på Spotify, något som är ett regelbrott. Finalisterna får nämligen inte släppas förrän alla finallåtar är spikade.

Under måndagen låg Wiktorias bidrag fortfarande ute på Spotify.

Wiktorias låt har legat uppe på streamingtjänsten sedan i lördags, skriver Dagens Nyheter.

Enligt Wiktorias skivbolagsrepresentant Nellie Sörman på Sony Music så beror det hela på ett tekniskt fel.

– Det har uppstått ett tekniskt fel och låten har släppts av misstag. Vi jobbar just nu på alla möjliga sätt för att få ner den så snabbt som möjligt och är i kontakt med Spotify, säger Sörman till Dagens Nyheter.

Känslosam ballad om ex-pojkvännen

"Not with me" handlar om uppbrottet från Wiktorias tidigare pojkvän Martin Jonsson. Bidraget har Wiktoria skrivit tillsammans med Joy och Linnea Deb.

– För mig är den sjukt personlig och det är som att jag har tagit sidor ur min dagbok och gjort det till en låt. Den handlar om mitt liv och om en jobbig period. Det är extremt känslosamt, väldigt äkta och man får mig djupet, berättade Wiktoria i en intervju med Aftonbladet i lördags.

Wiktoria och Mohombi gick till final. Bildkälla: Stella Pictures

I samma intervju berättade även Wiktoria att ex-pojkvännen hade fått höra låten innan och att han tyckte att den var fin.



Anna Book diskades i Mello

År 2016 diskades Anna Books bidrag "Himmel för två". Anledningen då var att bidraget hade varit med i Moldaviens uttagning till Eurovision Song Contest år 2014.

– När vi lyssnade hörde vi att det bidraget är identiskt med det bidrag som var inskickat till oss. Vi kontaktade och träffade artisten och låtskrivarna och tvingades meddela att bidraget är diskvalificerat, förklarade den exekutiva producenten Christer Björkman för Svt då.

Anna Books bidrag diskades i Melodifestivalen. Bildkälla: Stella Pictures

År 2018 riskerade Kamferdrops bidrag "Solen lever kvar i dig" att diskas från den första delfinalen.



Anledningen var att låten hade legat ute på nätet i åtta år. Några timmar innan direktsändningen så gick Svt ut med beskedet att låten inte skulle diskas, något som Expressen då rapporterade om.