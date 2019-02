Wiktoria och Mohombi vidare till final i Melodifestivalen

Efter sju bidrag står det nu klart att Wiktoria är vidare till final i Melodifestivalen med låten "Not with me". Även Mohombi är vidare till finalen i Stockholm den 9 mars med låten "Hello". Nano och Anna Bergendahl har gått vidare till "Andra chansen", och får tävla igen i Nyköping den 2 mars.

Deltävling 1

Kvällens deltävling ägde rum i Scandinavium i Göteborg och det var nog ingen som missade programledaren Kodjo Akolors glittrande krage på kavajen. Han leder i år tävlingen tillsammans med Eric Saade, Sarah Dawn Finer och Marika Carlsson.

Vi fick se många gamla Mello-ansikten, men också stifta bekantskap med nya.

Nano, som debuterade i Melodifestivalen 2017, var först ut med sin låt "Chasing Rivers". Även Wiktoria, Arja Saijonmaa och Anna Bergendahl som också tävlade ikväll, har varit med i festivalen tidigare. Anna vann faktiskt hela Mello-kalaset 2010.

Tjejgruppen High 15, Zeana feat. Anis Don Demina och Mohombi var med för första gången.

Skämtade om Alliansen och Annie Lööf

Det var inte bara glitter och glamour under tävlingens gång. Programledarna Kodjo och Marika drog även ett och annat politiskt skämt.

– Vi är den mest splittrade kvartetten sedan Alliansen, skämtade Kodjo tidigt i programmet, då han pratade om sig själv och sina tre programledar-kollegor.

Kort därefter när han och Marika pratade om Eurovison Song Contest i Tel Aviv i Israel senare i år, frågade han hur de skulle gå tillväga om två bidrag får lika många poäng i finalen i Stockholm.

– Men vad händer om det blir oavgjort då?, frågade Kodjo

– Ja då kommer Annie Lööf hit och bestämmer vem som vinner, svarade Marika, och publiken skrattade.

Vill du veta mer om kvällens artister? Då kan du göra det här nedan.

Här kan du läsa om allt du vill veta om Nano Omar!

Kände du igen tjejerna i High 15? Här kan du läsa om var du känner igen dem ifrån!

Här kan du läsa om 5 saker du kanske inte visste om Wiktoria Johansson!

Här kan du läsa om allt du vill veta om Zaena!

Här kan du läsa om saker du kanske inte visste om Arja Saijonmaa!

Här kan du läsa om allt du vill veta om Mahombi!

Här är allt du vill veta om Anna Bergendahl!