Här är allt du vill veta om Oscar Enestads kärlek Cecilia Dahlbom

Den tidigare FO&O-medlemmen Oscar Enestad, 21, laddar för fullt upp inför sitt kommande framträdande i helgens deltävling av Melodifestivalen 2019. Oscars bidrag handlar om hans flickvän Cecilia Dahlbom, 50.

Själva texten till låten handlar om Oscars kamp för att få hans föräldrar att acceptera den 29 år äldre Cecilia. En av textraderna lyder ”I love it, my parents don’t like it”, berättade Aftonbladet tidigare.

– Den handlar om kärlek och smärta, frigörelse och frihet att älska vem man vill vilket jag tagit med från mitt eget förhållande. Tracket är väldigt glatt, men texten är väldigt sorglig, har han sagt till tidningen.



Oscar och Cecilia har varit ett par i över tre år, och i början smög de med sin kärlek. Allt på grund av den stora åldersskillnaden. Men tillslut kände paret att de fåt nog av smusslande och valde då att öppet visa sin kärlek under förra årets Elle-gala då de anlände tillsammans.

Oscar Enestad och Cecilia var exceptionellt vackra tillsammans på förra årets Elle-gala. Bildkälla: Stella Pictures

Cecicia jobbade tidigare på skivbolag vilket var anledningen till att hon sprang in i Oscar. Bildkälla: Stella Pictures

Cecilia har tidigare arbetat på skivbolag och det var så hon och Oscar sprang in i varandra. Vid den här tiden var Oscar 17 år gammal. Idag sitter hon i styrelsen för Golden Hits.

Oscar är en del av popbandet FO&O tillsammans med Felix Sandman och Omar Rudberg. Bildkälla: Oscar Enestad Instagram

Hon är folkbokförd i centrala Stockholm där hon bor tillsammans med sin 18-årige son. Oscar är folkbokförd på en annan adress men under Elle-galan sa Cecilia att Oscar och hon bor ihop.

– Vi har varit tillsammans i snart tre år och bott ihop i ett och ett halvt. Det är inget konstigt alls, vi trivs ihop, sa Cecilia till Hänt på Elle-galan.



Jonas Dahlbom är en hyllad stjärnkock. Bildkälla: Stella Pictures

Cecilia har tidigare varit gift med 48-årige kändiskocken Jonas Dahlbom. Han är en högt profilerad matprofil i Sverige som blev Årets Kock 1996 och nu sitter i juryn till tävlingen. Jonas, som deltagit i TV4:s "Kockarnas kamp", är även kreativ chef för restaurangerna på Gröna Lund och drev tidigare krogen Dahlbom på Torget i Åre.

Oscar ser ni uppträda under lördagens deltävling av Melodifestivalen. Men Oscars mamma Mia och pappa Johan kommer inte vara på plats i Malmö när Oscar tävlar. De ska jobba istället.

Däremot kommer Oscar kanske ha ett av sina allra största fan i publiken – vi gissar nämligen att han syftar på just Cecilia när han berättar vem som kommer att vara på plats.

– Nån person som jag tycker väldigt mycket om kommer hit, säger Oscar till Aftonbladet.