Tänk att köpa en tavla för några hundralappar, för att sedan upptäcka att konstverket i själva verket är värd 650 000 kronor? Exakt det hände en bloggare i Storbritannien.

Alla som någon gång handlat i second hand-butiker eller på loppisar har säkerligen fantiserat om att göra det där drömfyndet man så ofta hör om i program så som "Antikrundan".

Man pröjsar någon hundralapp eller två och senare visar det sig att föremålet man lagt vantarna på i själva verket är en eftertraktad dyrgrip, värd hundratusentals kronor.

Exakt så var fallet för en brittisk konstbloggare i Storbritannien, rapporterar GP.

Många letar sig till loppisar för att fynda. Foto: Aleksander Andersen/NTB/TT

Tavlan samlade damm i förrådet

Det var i samband med att en konstsamling, tillhörande Hertfordshire county i Storbritannien, såldes år 2019 som konstbloggaren Robjn Cantus fick syn på en tavla, vilken kom i ett par, som föll honom i smaken.

För 450 kronor blev tavelparet hans. Den ena hamnade i Cantus hem, medan den andra fick samla damm i ett förråd.

Först flera år senare ägnade Cantus den andra tavlan lite uppmärksamhet. Han tog då en bild på konstverket och publicerade fotot på sin blogg. Enligt GP dröjde det inte länge innan någon hörde av sig och uppgav att tavlan troligtvis var målad av den nyzeeländska konstnären Frances Hodgkins.

Konstverket värderades till 650 000 kronor i BBC-program

En nyfiken Robjn Cantus begav sig då till BBC-programmet "Fake or fortune", där experterna kunde göra ett minst sagt glädjande utlåtande.

– Tavlan passar in på ett stort antal av Frances Hodgkins konstverk. Den har samma drag, och tittar man på dem sida vid sida kan man se att tavlan absolut är ett av hennes konstverk, säger Mary Kisler, expert på konstnären, i programmet, rapporterar GP.

Foto: Kin Cheung/AP/TT

Vid värderingen får sig Cantus en rejäl överraskning: Verket kan vara värt uppemot 650 000 kronor. Men konstbloggaren har inga planer på att sälja tavlan.