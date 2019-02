Penny Parnevik gravid – ska få barn med Douglas Murray

Det var i oktober 2017 som Penny Parnevik, 21, i berättade i podcasten "Pillowtalk" att hon träffat den rätte. Kort därefter så avslöjades det att Penny funnit kärleken i ingen mindre än hockeyspelaren Douglas Murray, 38. Sedan dess har ingen kunnat undgå parets heta kärlek. Tidigare i år förlovade de sig – och strax efter fick Penny veta att hon är gravid.



Bebisen beräknas komma i Augusti och på Instagram skriver Penny att det är en dröm som går i uppfyllelse.

Enda sedan jag kan minnas så har jag svarat "Att få bli mamma" på frågan "Vad vill du bli när du blir stor?", skriver Penny på sin Instagram

Men hur träffades paret egentligen? Jo det är nämligen så att Douglas är en nära vän till familjen Parneviks.

– Det hela började typ med en "fyllepuss". Det var typ som en kompispuss en gång när vi fick feeling. Det är ju mamma och pappas vän så jag fick lite skuldkänslor över det. Men när jag berättade det för dem så skrattade de bara och tyckte inte att det var en grej, har Penny tidigare berättat.

– Under middagen under kvällen så började våra fötter nuddas under bordet. Så började vi sedan att hålla händerna under bordet. Det låter säkert töntigt men det var som gravitation. Verkligen bästa känslan i världen. Men mer än så hände inte fysiskt, men vi höll på att flirta och ha oss. Vi låtsades "hamna bredvid varandra" när vi skulle käka middag allihopa, berättar Penny.



Douglas ringde upp Jesper Parnevik och Mia Parnevik för att fråga om han kunde bjuda ut Penny på dejt. Mamma Mia gav då skönaste svaret.

– Han försökte förklara att vi hade flirtat hela sommaren och att han nu vill bjuda ut mig, och mamma ba "men du, du tror inte att vi sett det eller? det fullkomligt lyser om er när ni är tillsammans", sa Mia.