Här är artisterna som tävlar i Andra chansen i Melodifestivalen 2019

Det råder Mellofeber i Sverige och i alla fikarum och matbord över landet diskuteras det om vilket som kommer att bli det vinnande bidraget som åker och representerar Sverige i Tel Aviv.

Men ännu är inte alla finalist-bidrag korade. I helgen äger den sista tävlingen rum inför kommande final. Det har nämligen blivit dags för andra chansen där åtta artister kommer att duellera mot varandra – två och två.

Men vilka är det då som duellerar mot varandra? Här har du hela listan.

Duell 1 – Andreas Johnson möter Anna Bergendahl.

Anna Bergendahl var med i Idol 2008 och började gråta under sin audition. Dock knockade hon juryn och gick vidare. 2010 vann Anna Melodifestivalen så nu återstår det att se hur det går denna gång.

Många tror på Anna Bergendahl. Bildkälla: Stella Pictures

Efter första deltävlingen anklagades Andreas Johnson för att ha plagierat Avicii-hiten ”Without you. Men artisten gick vidare till andra chansen och hoppas nu på en biljett raka vägen till final.

Många ansåg att Andreas låt var snarlik Aviciis "Without you" i sitt intro. Bildkälla: Stella Pictures

Duell 2 – Vlad Reiser möter Nano.

Under veckans gång gick Nanos pressperson ut med att en nära släkting till honom varit med i en svår bilolycka och han tackade därför nej till alla åtaganden innan Andra chansen. Han vill ändå framföra sin låt Chasing Rivers på lördagen men väljer att avstå alla andra aktiviteter runt själva programmet.

Nano fick under veckan reda på att en av hans släktingar varit med i en svår bilolycka och förts akut till sjukhuset. Bildkälla: Stella Pictures

Vlad Reiser är en av Sveriges största Youtubers med över 431 000 prenumeranter på sin kanal. I år ställde han upp med "Nakna i regnet" och när Vlad fick reda på att han gick vidare blev han minst sagt överlycklig.

Vlad är tidigare känd från Youtube. Bildkälla: Stella Pictures

Duell 3 – Martin Stenmarck möter Lisa Ajax.

Att Lisa Ajax inte gick vidare under sin deltävling kom för många som en chock. Dock ansåg många att det var på grund av att hon var i en deltävling med många starka namn. Hon ställer upp med kärlekslåten "Torn".

Lisa Ajax vann Idol 2014. Bildkälla: Stella Pictures

Martin Stenmarck är med och tävlar om finalplats med låten "Låt skiten brinna" . Han är även gift med Lina Hedlunds syster, Hanna Hedlund.

Martin Stenmarck är gift med Lisa Hedlunds syster, Hanna Hedlund. Bildkälla: Stella pictures

Duell 4 – Rebecka Karlsson möter Arvingarna.



Många kände igen Rebecka Karlsson när hon klev in på Mello-scenen. Detta är på grund av att Rebecka, likt Lisa Ajax, har varit med i Idol. Det var år 2016. Hon ställer upp med låten "Who I Am".

Rebecka Karlsson var en av deltagarna i Idol 2014. Bildkälla: Stella Pictures

Arvingarna skrällade sig vidare från sista deltävlingen med låten "I do". Nu hoppas de på vinst.

Medlemmarna Tommy Carlsson, Casper Janebrink, Lars Larsson och Kim Carlsson från Arvingarna. Bildkälla: Stella Pictures.