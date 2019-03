Bianca Ingrosso visar upp resultatet efter skönhetsingreppet: "Bästa jag gjort"

Bianca Ingrosso, 24, är minst sagt en ung kvinna med många strängar på sin lyra. Just nu går karriären spikrakt uppåt för Bianca som släppt eget sminkmärke, är huvudkaraktär i serien Wahlgrens värld, är jury i Talang, ambassadör för PUMA samt driver en av Sveriges största poddar.

Utöver det spelar även Bianca in vloggar under sina dagar för att på så sätt ge sina följare en inblick i hennes liv. Ibland får de följa med på inspelningsdagar, möten events och utekvällar. Men denna gång valde hon att ta med dem på någonting helt annat.

Bianca Ingrosso har testat på att göra en "tear trough" som många gör för att motverka mörka ringar runt ögonen. Bildkälla: Youtube

Bianca befann sig nämligen på en välkänd klinik i Stockholm. Hon har tidigare berättat att hon valt att göra fillers i läpparna, men det var inte det hon var där för denna gång.

"Bästa jag gjort"

Bianca gjorde nämligen en så kallad tear trough som innebär att man gör fillers under ögonen där huden är som tunnast. Detta för att man i vissa fall kan se "tröttare" ut om man är djup under ögonen.

Bianca väljer även i sin video att påminna sina tittare om att hon är en vuxen kvinna som inte uppmuntrar till ingrepp men att hon som gör så pass mycket TV ville göra detta. Bildkälla: Youtube

– Det här gör jag för att jag ärvde mina pappas väldigt mörka ringar under ögonen. Det ser nästan lite ihåligt ut då jag har lite och tunn hud där under ögonen. Jag som gör så väldigt mycket TV och plåtningar tycker att jag ser väldigt trött ut. När man bearbetar mina bilder efter plåtningar så retuscherar vi alltid bort mina mörka ringar. Det blir dyrt med all concealer och nu känner jag bara nej ..., säger Bianca.

"Snälla ni. Ska ni göra någonting liknande så gå till en legitimerad läkare". Bildkälla: Bianca Ingrosso

– För guds skull. Gå till en seriös klinik och någon som är läkare i grund och botten. Det är så mycket som kan hända om du går till fel person, avslutar Bianca.

Bianca berättade för cirka ett halvår sedan att hon fyllt läpparna. Bildkälla: Bianca Ingrosso Instagram

För cirka ett halvår sedan gick Bianca ut med att hon fyllt sina läppar. och reaktionerna var blandade.



– Jag har gjort mina läppar. Vem bryr sig. Jag kan säga det med gott samvete för jag har gått runt hela mitt och har dåligt självförtroende just kring läpparna. Jag säger inte att det är fult att ha små läppar men till mitt ansikte så känner jag att det inte passar. Jag har alltid målat med läppennan utanför läpparna och drömt om att få ha lite större läppar, berättade hon då.