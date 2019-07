Måndagen den 6 maj 2019 klockan 05.26 föddes hertiginnan av Sussex, Meghan Markles, 37, och prins Harrys, 34, lilla son. Den lille gossen vägde 3,2 kilo när han kom till världen och har fått namnet Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Och nu, drygt två månader senare har han döpts.

Privat ceremoni

Under lördagen döptes Archie vid en intim ceremoni i Windsor Castle. Bland gästerna fanns Meghan och Harrys familj och vänner, däribland prins William och hertiginnan Kate.

Harry och Meghan valde alltså att inte att dela ceremonin med folket. I stället har de nu delat två bilder på sitt officiella Instagramkonto.

På bilden syns lilla Archie med närmsta familjen. Bildkälla: Chris Allerton @ SussexRoyal

Intill bilderna står det bland annat:

"The Duke and Duchess of Sussex are so happy to share the joy of this day with members of the public who have been incredibly supportive since the birth of their son. They thank you for your kindness in welcoming their first born and celebrating this special moment."

"Their Royal Highnesses feel fortunate to have enjoyed this day with family and the godparents of Archie."



Dock har de ännu inte offentliggjort vilka Archies gudföräldrar är.

Vilken härlig dag för alla inblandade!